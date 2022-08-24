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Раньше в Крыму песок попадал в трусы от морской волны, а теперь от взрывной: веселые шутки и приколы про россиян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Раньше в Крыму песок попадал в трусы от морской волны, а теперь от взрывной: веселые шутки и приколы про россиян Новость обновлена 24 августа 2022, 09:54

Несмотря на все ужасы войны, украинцы не потеряли способности шутить и смеяться.

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно и даже зло высмеивают врагов, каждый день генерируя огромное количество шуток про оккупантов и их недалекость, а также тепло шутят над украинскими защитниками и даже иронизируют над собой. Все это дает украинцам силы быть в тонусе и защищать свою свободу и страну.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян
Приколы про россиян

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Смех #Юмор #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты