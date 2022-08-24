Раньше в Крыму песок попадал в трусы от морской волны, а теперь от взрывной: веселые шутки и приколы про россиян

Несмотря на все ужасы войны, украинцы не потеряли способности шутить и смеяться.

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно и даже зло высмеивают врагов, каждый день генерируя огромное количество шуток про оккупантов и их недалекость, а также тепло шутят над украинскими защитниками и даже иронизируют над собой. Все это дает украинцам силы быть в тонусе и защищать свою свободу и страну.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.