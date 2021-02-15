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Україна залишилася без грошей МВФ: чому так сталося і як вплине на простих громадян

Україна залишилася без грошей МВФ: чому так сталося і як вплине на простих громадян
12:24 Сьогодні Телеграф

Україна в черговий раз провалила переговори з Міжнародним валютним фондом. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого повідомив про завершення роботи місії по першого перегляду програми stand-by без рекомендації про виділення другого траншу. Робота місії тривала з кінця минулого року. 

Чому це сталося і чого чекати далі? "Телеграф" розбирав ситуацію з економічним експертом, президентом Інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарасом Козаком

"Для отримання чергового траншу, який очікувався ще минулої осені, Україні слід було розв'язати технічні питання - очищення банківської та судової системи, прийняття зваженого бюджету. За всіма цими моментами можна досягти угоди, десь навіть досягли. Але восени судова гілка влади зробила підніжку українській державі. Мова про скандальні рішення Конституційного суду (по е-деклараціях і не тільки). Вони відкинули боротьбу з корупцією й очищення судової системи на кілька років назад. Це не залишилося не поміченим іноземними партнерами. Для них українська корупція - перетворюється вже в особистого ворога. І вони не готові допомагати державі, не готовому боротися з таким ворогом. Одіозні рішення КСУ, Печерського суду та Окружного адмінсуду Києва тягнуть Україну в протилежний бік, ніж той, куди нас підштовхують західні партнери", - підкреслює Тарас Козак.

Тарас Козак

На його думку, українська влада сама не очікувала, що отримає такий спротив - і з боку вітчизняної судової системи, і з боку МВФ, який не бажає миритися з цим.

"Головне для МВФ і взагалі для всіх наших західних партнерів - верховенство права, правова система, що чітко працює, реальні реформи. Але за останній час українська влада не змогла (або не схотіла) вирішити жоден з цих питань. Правда, мені подобаються рішучі кроки, які Зеленський почав робити в лютому через РНБО. Зокрема, щодо санкцій проти пропагандистських проросійських каналів

"Заінтригувала влада й анонсуванням нових рішень РНБО на цьому тижні. Сподіваюся, ми побачимо реальні кроки по впровадженню важливих для України реформ", - говорить експерт.

Тарас Козак прогнозує, що якщо будуть зроблені жорсткі кроки в боротьбі проти судового свавілля, проти корупції, є шанс, що ми отримаємо транш ближче до кінця літа.

"У вересні в Україні очікується виплата боргу в іноземній валюті. Пройти ці виплати без допомоги МВФ і інших західних партнерів буде вкрай складно. Влада або зробить рішучі кроки по впровадженню реформ і боротьби з корупцією, або можуть початися серйозні проблеми в економіці", - попереджає Тарас Козак. 

В неділю 14 лютого ексміністр Тимофій Милованов потрапив у скандал через висловлювання про результат переговорів з МВФ. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб розповів "Телеграфу", чи варто Україні зберегти відносини з МВФ - і як зробити їх конструктивними. Раніше економічний експерт Олександр Охріменко дав прогноз для України на 2021 рік.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій
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МВФ, Экономика, Тарас Козак.
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