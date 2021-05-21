Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів

Електронні аукціони з продажу землі в Україні стають все ближче. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №2195, що регулює таку процедуру придбання ділянок.

Наразі "За" документ проголосували 272 депутати, "проти" були тільки "Батьківщина" та "ОПЗЖ". У законопроєкт було внесено 700 правок, його розглядали майже три тижні - з 29 квітня.

Що передбачає законопроєкт?

Законопроєкт №2195 надасть можливість продавати через електронні аукціони ділянки державної та комунальної власності або права на них. Взяти участь в таких торгах зможе фізична або юридична особа.

Аукціони будуть проводити у єдиній електронній торговій системі. З переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну, будуть укладати договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для забудови - авт.) або емфітевзису (використовування чужої земельної ділянки в аграрних цілях - авт.) земельної ділянки.

Якщо закон приймуть, то торги будуть вести згідно з договором між організатором та оператором електронного майданчика. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору буде визначати Кабінет Міністрів України. Автори законопроєкту, депутати партії "Слуга Народу", впевнені, що такі зміни в чинному законодавстві зможуть автоматизувати процес продажу землі та надати йому повну прозорість.

Наскільки це спрацює та в чому сенс законопроєкту "Телеграф" запитав у керівника Адвокатського бюро Анастасії Гурської.

Хто такі "організатор торгів" та "оператор електронного майданчика"?

Насправді "організатор торгів" та продавець - це не одне й те саме. Анастасія Гурська пояснює чому:

"Організатором земельних торгів, по суті, як і раніше визначається власник земельної ділянки або відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, який здійснює реалізацію відповідних прав на земельні ділянки державної чи комунальної власності. Вважати організатора продавцем не завжди доречно, оскільки якщо мова йде про землі державної чи комунальної власності, то відповідні державні органи чи органи місцевого самоврядування просто є особами, у фактичному володінні яких знаходиться земельна ділянка і які мають право в інтересах держави чи територіальної громади передавати права на таку ділянку".

"Оператора електронного майданчика" поки ще не визначили, бо закон не набув чинності. Але відомі умови, за якими ним можна стати.

"Торги будуть проводитись на підставі договору між організатором та оператором електронного майданчика. Оператором електронного майданчика зможе бути юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи (юридичною особою, яку уповноважить Кабінет Міністрів України). Оператором зможе бути та юридична особа, яка пройде відбір та буде відповідати умовам діяльності", - пояснює Анастасія Гурська.

Що спроститься, якщо закон приймуть?

По факту, такі земельні аукціони проводяться наживо. Люди підіймають таблички як на класичному аукціоні. Переможцем визнається учасник, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

"Прийнятим законопроєктом визначається проведення земельних торгів через єдину електронну торгову систему, яка знаходиться в державній власності, у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет. По суті продаж землі через єдину електронну торгову систему спростить порядок подачі документів для участі (в електронному вигляді) та забезпечить функціонування єдиного підходу до проведення земельних аукціонів, прозорість результатів торгів", - пояснює Анастасія Гурська.

Майбутній закон дійсно надасть стільки прозорості?

Адвокат впевнена, що дійсно законопроєкт дозволить прибрати багато потенційно корупційних схем, які можна робити офлайн.

"Систему продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них переводять у відкриту, прозору, більш зручну систему електронних торгів, і для прикладу можна взяти до уваги, як при проведенні публічних закупівель працюють системи "Прозорро" та "Прозорро. Продажі".

Це також забезпечить відсутність корупційної складової при проведенні таких торгів, адже ряд дій буде здійснюватися автоматично, а всі дії учасників проходитимуть виключно в режимі "реального часу", - каже Анастасія Гурська.

Де мінуси та підводне каміння?

Нічого ідеального не існує, навіть після 700 правок, 14 робочих днів обговорення та другого читання, за яке проголосувала більшість. Побудувати корупційні схеми можна й у віртуальному світі.

"Звичайно, що сам по собі факт проведення земельних торгів через єдину електронну торгову систему не убезпечить посадових осіб організаторів торгів від того, що їх намагатимуться звинуватити у вчиненні корупційних злочинів за попередньою змовою з учасниками торгів. Але все одно така система забезпечить більш прозорий механізм проведення торгів, що зайвий раз підтвердить відсутність фактів незаконності такої процедури та фактично усуне можливість зловживання учасниками, де це можливо в "живих” аукціонах", - роз’яснює Анастасія Гурська.

Більшість експертів та законотворців сходяться на думці, що цей законопроєкт прогресивний та зміни, що він несе, дозволять функціонувати ринку землі більш вільно.