Продати не тільки "Приват": які банки готують до приватизації та чи є на них покупці

В одному з недавніх інтерв'ю виданню GlobalCapital нинішній глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що в найближчі роки "ПриватБанк" виставлять на продаж. Чому НБУ вирішив позбавити від такого вигідного активу і чи потрібні нам взагалі державні банки розбирався "Телеграф".

Ми написали запит прямо в Нацбанк і поцікавилися ...

Коли держава вийде з банківського сектора?

Нам відповіли, що в найближчі чотири роки потрібно чекати кардинальних змін:

"Курс на приватизацію державних банків закладений в урядовій стратегії реформування державного банківського сектору. ЇЇ оновлену версію Кабінет міністрів схвалив у вересні 2020 року. Мета держави – зменшити частку ринку державних банків з поточних понад 50% до 25% до 2025 року шляхом продажу мажоритарних пакетів акцій іноземним та місцевим стратегічним інвесторам, міжнародним фінансовим організаціям, а також за допомогою здійснення первинного розміщення акцій".

Також "Телеграф" звернувся за коментарем до інвестиційного банкіра Сергія Фурси, який спростував такий прогноз НБУ і зазначив, що немає нічого нового в тому, що Україна хоче позбутися державних банків:

"Кирило Шевченко просто озвучив стратегію Мінфіну, яку прийняли пару років назад. Нічого нового він не сказав. Зазначу, що це складна і довга процедура. І найважливіше - зараз немає покупців на великі українські банки".

Скільки заплатили українці за держбанки?

Ситуація з часткою держави в банківському секторі можна сказати критична. Після націоналізації "ПриватБанку" у 2015 році Україні належить 50% ринку.

"Оскільки державні банки є великими гравцями, вони створюють системні ризики для всього сектора", - пояснили нам в НБУ.

Зараз Україна володіє чотирма великими банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк" та "Укрексімбанк". Сергій Фурса говорить, що утримання таких банків оплачується з кишені громадян і обходиться в мільярди доларів:

"Це ненормально, коли банківська система України більше ніж наполовину представлена державними банками. Це нездорово і впливає на рівень конкуренції. Плюс держава несе занадто великі ризики. Через те, що крім "Привата" держава володіла ще трьома банками, ми, платники податків, заплатили в бюджет близько 10 мільярдів доларів. Ці гроші знадобилися для збільшення капіталу банків після кризи".

В НБУ додають, що "державні банки часто вразливі до політичного впливу та мають нижчу порівняно з приватними установами ефективність". Питання напрошується сам собою ...

Коли продадуть "Приват"?

"ПриватБанк" хочуть віддати в надійні руки та зробити це до 2025 року. Попередньому власнику Ігорю Коломойському повертати його не будуть. Та й продаж в такі короткі терміни на думку Сергія Фурси навряд чи відбудеться:

"У найближчі 2-3 роки" ПриватБанк "не продадуть. Коломойський його назад купувати не буде. Національний банк не дасть йому такого дозволу, як і взагалі дозволу відкривати на території України будь-який інший банк".

Вимоги щодо інвесторів є стандартними та визначені в Законі "Про банки та банківську діяльність", а також в Положенні про ліцензування банків, що затверджене постановою Правління Національного банку України №149, відповіли "Телеграфу" в НБУ і додали, що покупці повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий/майновий стан:

"Структура власності повинна бути прозорою. Тобто регулятор повинен розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк".

На продаж хочуть виставити не тільки "Приват", держава хоче по максимуму пустити свої банки з молотка.

Які банки залишить собі Україна?

"У стратегії Міністерства фінансів передбачено, що державний банківський сектор повинен бути зменшений. І у держави повинен залишитися тільки один банк - це" УкрЕксімБанк". Ще три банки повинні бути продані. Якщо їх продати, то ситуація стане краще", - говорить Сергій Фурса.

Є тільки одне "але" - зараз банківський сектор України нікому не цікавий.

"Важко уявити, що потрібно поміняти в країні, щоб зацікавити іноземних покупців банків. До даного сектору немає інтересу. Банківські та фінансові групи зараз в принципі не проводять великих експансій. Вони заходили в Україну в період з 2005 по 2008 роки на тлі дикого зростання у світі. І ця була частина великої фінансової стратегії", - говорить Сергій Фурса.

В НБУ налаштовані більш оптимістично. У листі "Телеграфу" сказано, що "підготовка до виходу держави з капіталу банків починається після закінчення кризи, спричиненої пандемією COVID - 19 та досягнення стабільного відновлення економіки (два квартали поспіль реальний ВВП України зростає)".