У подорожчання газу з’ясувалася цікава похідна і вона вже тиждень "дає всім прикурити"

Подорожчання блакитного палива пов’язують з падінням виробництва вуглекислого газу

Подорожчання газу може бути пов’язано зі значним зниженням обсягів вуглекислого газу, який, як виявилося, також потрібно спеціально виробляти, а не просто "дихати". Зокрема, вуглекислого газу критично не вистачає у харчопромі Великобританії.

Таку думку на власній сторінці в Facebook висловила експерт з фінансів Ганна Ковальчук.

"У подорожчанні газу з’ясувалася цікава (не для всіх, звичайно) похідна і вже тиждень дає всім прикурити.

Ланцюжок складний, стежте за руками.

Всі ж в курсі, що заводи з виробництва добрив зважаючи на свою люту енергоємність наказали довго жити ще на позначці 900 дол/тис кубів.

Побічний продукт виробництва добрив — раптово — вуглекислий газ (його якось вловлюють і очищають до харчового якості), обсяги якого слідом за основною категорією також впали. Так, для мене теж відкриття, що СО2 спеціально потрібно виробляти замість того, щоб просто надихати, але світ людей з нульовими знаннями про промисловість взагалі повний сюрпризів.

Вуглекислий газ повсюдно використовується в харчопромі, зокрема при забої тварин (не будемо про це), а також для упаковки, продовження терміну зберігання і транспортування будь-якої номенклатури, що швидко псується, в першу чергу мʼясо-молочки. Плюс бульбашки у газованій воді, куди ж без них.

Кабзда причаїлася тут…"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "Нафтогаз України" для опалювального сезону підготував новий фіксований тариф на газ.