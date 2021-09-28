Можна говорити про початок нової холодної війни — генерал

Захід, як і Росія, став на шлях гонки озброєнь

Думками про останні події в світі і зміни, до яких вони призводять, а також тому, що на це відповісти Україні, поділився з «Телеграфом» ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

«Однозначно чергові парламентські вибори в РФ остаточно сформували там автократичну диктатору в особі Путіна і його найближчого оточення.

Захід недостатньо жорстко відреагував на тотальні порушення і фальсифікації, допущені під час цих виборів, на псевдоелектронное голосування, на залучення до них окупованих Криму і Донбасу.

У підсумку партія Путіна — «Єдина Росія» — отримала конституційну більшість. А кишенькові партії, сателіти провладної політсили, взяли стільки, скільки їм дозволили.

Путін буде і далі зміцнюватися, проводити будь-які рішення. Він продовжить процес створення Союзної держави в особі Росії та Білорусі.

Прогнозувати дії Путіна і Лукашенка складно. Іноді вони бувають спонтанні, а іноді — вельми сплановані і стратегічно обґрунтовані.

Потрібні більш жорсткі санкційні дії з боку Заходу, більш виразна політика з боку українського вищого військово-політичного керівництва у відстоюванні національних інтересів. Особливо в нормандському форматі.

А що бачимо ми? …