Це не МОЗ, витративши невідомо куди мільярди, програв боротьбу з коронавірусом, а виявляється українці винні

МОЗ України вже отримав на боротьбу з коронавірусів більше, ніж Міноборони, проте результату не дав — в країні знову дефіцит ліжкомісць

На тлі стрімкого зростання захворюваності коронавірусів, переходу областей в "червону" зону і панічних повідомлень з лікарень про брак ліжкомісць для пацієнтів Міністерство охорони здоров’я України та міністр Віктор Ляшко намагаються всіх переконати, що винні громадяни країни, і на цьому тлі намагаються вводити різні вимоги і обмеження, як-то заборона на проїзд міжрегіональним транспортом невакцинованих громадян.

Про це пише президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"І ЗНОВУ У НАС Коронавіруси І ЗНОВУ НЕМАЄ МІСЦЬ В ЛІКАРНЯХ. А ЯК ЖЕ ВАКЦИНАЦІЯ ...

Це вже стає поганою традицією, з початком осені виникають проблеми з хворими коронавірусів. Знову в регіонах паніка, немає місце в лікарнях для хворих коронавірусів. Але, якщо ще рік тому, можна було проблему кількості місць списати, на те що ніхто не очікував епідемію коронавируса, то тепер дефіцит ліжкомісць виглядає дуже дивно.

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