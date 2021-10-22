Путін атакував українську владу і зробив натяки Європі

Найближчим часом політика Кремля навряд чи зміниться

Російський президент Володимир Путін під час засідання клубу "Валдай" 21 жовтня, заявив, що Україна знаходиться під управлінням націоналістичної меншини, незалежно від того, хто є главою держави.

Тим самим продовжуючи лінію, яку почав зі своєю статті, що побачила світ 12 липня 2021 року. У ній, нагадаю, Путін міркує про "історичну єдність українців і росіян".

11 жовтня тему продовжив заступник голови Радбезу Росії, екс-прем’єр і екс-президент РФ Дмитро Медведєв, але вже в іншій тональності.

І ось — Путін знову продовжує гнути відносно новий дискурс, який взяла Москва. Мовляв, дивіться, росіяни і українці — один народ, вони не ненавидять один одного, все добре. Просто є погані правителі. Причому виключно в Україні. Погані олігархи, поганий президент, погані депутати, погані міністри. І нібито існує якась меншість, яка якоїсь тінню стоїть за ними і деструктивно впливає, на думку Путіна, на відносини Росії і України.

Цей дискурс російська влада просуває приблизно півтора року. І, швидше за все, саме він залишиться найближчим часом головним в спробі Кремля пояснити ідеологічне протистояння з Україною. І подальші свої кроки.

Ще в Валдаї Путін заявив, що Росія готова почати поставки газу по другій нитці газопроводу "Північний потік-2" на наступний день після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Власне, тут теж нічого дивного. ПП-2 добудований, готовий до введення в експлуатацію. Питання лише в термінах, які залежать від сертифікації, від видачі відповідного дозволу. І коли це станеться — в кінці цього року або на початку наступного, не так важливо. Важливо, що це вже не зупинити. Зрозуміло, що з урахуванням енергетичної кризи в Європі, країнам ЄС буде потрібні додаткові обсяги газу. І вони самі будуть зацікавлені якнайшвидше запустити "Північний потік-2", нехай навіть не на повну потужність.

Україні просто треба зрозуміти і розвивати енергетику з урахуванням того, що ПП-2 — це реальність.