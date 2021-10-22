Укр

Путин атаковал украинскую власть и сделал намеки Европе

Автор
Илия Куса Илия Куса
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Путин продолжает гнуть линию про "один народ" Новость обновлена 22 октября 2021, 18:33
Путин продолжает гнуть линию про "один народ"

В ближайшее время политика Кремля вряд ли изменится

Российский президент Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" 21 октября, заявил, что Украина находится под управлением националистического меньшинства, независимо от того, кто является главой государства.

Тем самым продолжая линию, которую начал со своей статьи, увидевшей свет 12 июля 2021 года. В ней, напомню, Путин рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян".

11 октября тему продолжил зампредседателя Совбеза России, экс-премьер и экс-президент РФ Дмитрий Медведев, но уже в другой тональности.

И вот – Путин снова продолжает гнуть относительно новый дискурс, который взяла Москва. Мол, смотрите, россияне и украинцы – один народ, они не ненавидят друг друга, всё хорошо. Просто есть плохие правители. Причем исключительно в Украине. Плохие олигархи, плохой президент, плохие депутаты, плохие министры. И якобы существует некое меньшинство, которое некой тенью стоит за ними и деструктивно влияет, по мнению Путина, на отношения России и Украины.

Этот дискурс российские власти продвигают примерно полтора года. И, скорее всего, именно он останется в ближайшее время главным в попытке Кремля объяснить идеологическое противостояние с Украиной. И дальнейшие свои шаги.

Еще в Валдае Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа по второй нитке газопровода "Северный поток-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Собственно, тут тоже ничего удивительного. СП-2 достроен, готов к вводу в эксплуатацию. Вопрос лишь в сроках, которые зависят от сертификации, от выдачи соответствующего разрешения. И когда это произойдет – в конце этого года или начале следующего, не так важно. Важно, что это уже не остановить. Понятно, что с учетом энергетического кризиса в Европе, странам ЕС будет нужны дополнительные объемы газа. И они сами будут заинтересованы как можно быстрее запустить "Северный поток-2", пусть даже не на полную мощность.

Украине просто надо понять и развивать энергетику с учетом того, что СП-2 – это реальность.

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Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Северный поток-2
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