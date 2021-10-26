Листопад може стати початком серйозної політичної та соціальної кризи в Україні

Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала

Кризова ситуація в Україні посилюється. Це пов’язано, зокрема, зі зростанням захворювань та смертей через коронавірус.

Наші "майстри спорту боротьби з коронавірусом" вже довели ситуацію до того, що в нас може бути більше 1 тисячі померлих на добу та понад 30 тисяч хворих. Так влада "підготувалася" до нової хвилі.

На це лихо накладається зростання цін на газ та комунальні послуги, фактична неготовність до опалювального сезону. Плюс – маємо виток інфляції із загальним зростанням цін практично на все.

Осінь фактично стає лакмусовим папірцем для влади та її політичної опозиції. Ми вже бачимо падіння рейтингів Зеленського та партії "Слуга народу".

Народ робить висновки про "діяльність" влади. І в листопаді ситуація може погіршитися як для України загалом, так і для влади, зокрема. Питання в тому, як це зможуть (і чи зможуть) використати опоненти Зеленського та Ко.

Не виключаю, що влада намагатиметься унеможливити протестні акції та демарші проти неї. Як у інформаційному просторі, так і на вулиці, яку влада дуже боїться.

Листопад буде доволі гарячим. Якщо у Харкові не запровадили "червону зону", щоб дати можливість провести там 31 жовтня вибори мера (а Банкова, схоже, зробила там ставку на в.о. міського голови Ігоря Терехова), то у листопаді можуть це зробити. І в Харкові, і в Києві, і в інших великих містах, купуючи можливості вуличних акцій. "Слуги" вже починають робити такі "закиди".

При цьому питання ціни на газ та зростання тарифів, цін – не має регіональної ознаки. Тому протести можуть охопити і захід, і центр, і схід. Тій же ж ОПЗЖ було б нелогічно цим не скористатися.

У Раді ми побачимо продовження баталій за контраверсійні закони (особливо пов’язані з податками), за держбюджет, де малюють фантастичні цифри щодо доходів. Жодних підстав для зростання економіки немає. Хоча б тому, що влада їх не створює. Рівень життя стрімко погіршується. А центральна влада зайнята не пошуком розв’язання маси проблем, які є у нас, а пошуком ворогів, пошуком тих, на кого ті чи інші проблеми можна перекласти.

Взимку наша економіка, особливо залежна від газу – хімічна, металургійна промисловість, – може заснути, як роблять ведмеді. Причому весною вона, на відміну від ведмедя, не факт, що прокинеться. І тоді взагалі незрозуміло, за рахунок чого наповнюватимуть бюджет.

Тож листопад цілком може стати початком досить серйозної як політичної, так і соціальної кризи в Україні.