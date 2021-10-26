Ноябрь может стать началом серьезного политического и социального кризиса в Украине

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала

Кризисная ситуация в Украине усугубляется. Это связано, в частности, с ростом заболеваний и смертей из-за коронавируса.

Наши "мастера спорта по борьбе с коронавирусом" уже довели ситуацию до того, что у нас может быть более 1 тысячи умерших в сутки и более 30 тысяч заболевших. Так власти "подготовились" к новой волне.

На эту беду накладывается рост цен на газ и коммунальные услуги, фактическая неготовность к отопительному сезону. Плюс – имеем виток инфляции с общим ростом цен практически на всё.

Осень фактически становится лакмусовой бумажкой для власти и ее политической оппозиции. Мы уже видим падение рейтингов Зеленского и партии "Слуга народа".

Народ делает выводы о "деятельности" власти. И в ноябре ситуация может ухудшиться как для Украины в целом, так и для власти в частности. Вопрос в том, как это смогут (и смогут ли) использовать оппоненты Зеленского и Ко.

Не исключаю, что власть будет пытаться сделать невозможными протестные акции и демарши против нее. Как в информационном пространстве, так и на улице, которую власть очень боится.

Ноябрь будет довольно горячим. Если в Харькове не ввели "красную зону", чтобы дать возможность провести там 31 октября выборы мэра (а Банковая, похоже, сделала там ставку на и.о. городского головы Игоря Терехова), то в ноябре могут сделать это. И в Харькове, и в Киеве, и в других крупных городах, "купируя" возможности уличных акций. "Слуги" уже начинают делать такие "забросы".

При этом вопрос цены на газ и роста тарифов, цен – не имеет регионального признака. А потому протесты могут охватить и запад, и центр, и восток. Той же ОПЗЖ было бы нелогично этим не воспользоваться.

В Раде мы увидим продолжение баталий за контраверсийные законы (особенно связанные с налогами), за госбюджет, где рисуют фантастические цифры в смысле доходов. Никаких оснований для роста экономики нет. Хотя бы потому, что власть не создает их. Уровень жизни стремительно ухудшается. А центральная власть занята не поиском решений массы проблем, которые есть у нас, а поиском врагов, поиском тех, на кого те или иные проблемы можно переложить.

Зимой наша экономика, особенно зависимая от газа – химическая, металлургическая промышленность – может заснуть, как делают медведи. Причем по весне она, в отличие от медведя, не факт, что проснется. И тогда вообще непонятно, за счет чего будут наполнять бюджет.

Так что ноябрь вполне может стать началом достаточно серьезного как политического, так и социального кризиса в Украине.