Екс-заступник міністра внутрішніх справ України, колишній губернатор Закапаття та Луганщини, народний депутат Верховної Ради 6-го та 7-го скликань Геннадій Москаль

У перший тиждень листопада в Кабміні перетасували низку міністрів.

У тому числі – украй важливих у ракурсі деокупації Криму та частини Донецької та Луганської областей глав Мінреінтеграції та Міноборони.

Біда в тому, що зміни в уряді ніяк не вплинуть на процеси звільнення Донбасу та Криму.

Від зміни «слуг» тут нічого не залежить. Все, що відбувається – просто втрата часу та створення в суспільстві ілюзії, що Зеленський дбає про те, щоб Крим та непідконтрольна частина Донбасу повернулися в лоно України. При цьому сам він для цього нічого не робить, тільки тасує кадри.

Нагадаю (а то він сам, мабуть, забув), що Зеленський обіцяв, коли йшов у президенти, що за рік закінчить війну. Отже, він мав план, як це зробити. А понад рік тому він знову обіцяв, що якщо за рік на Донбасі продовжать стріляти – він залишить посаду президента. І що? На Донбасі – стріляють. А Зеленський так само – президент. Ще й про другий термін пішли натяки ...

Країна – у розбитого корита, а Зеленський тасує кадри, які нічого не вирішать, а можуть навіть посилити і так складну ситуацію.

Потрібні політичні рішення, політична воля. Але на РНБО питання війни та миру практично не розглядаються. Натомість розглядаються санкції проти політиків, проти контрабандистів, займаються злодіями у законі. Абсурд, маразм.

На РНБО не чіпають справді хворі теми – Донбас, коронавірус, проблеми з електрикою, газом.

Реально підштовхнути мирні процеси, схоже, здатна лише зміна політичного керівництва країни. Тому що ця влада просто обдурила виборців. І рейтинги вже говорять про те, що багато хто почав прозрівати.