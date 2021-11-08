Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль

В первую неделю ноября в Кабмине перетасовали ряд министров.

В том числе – крайне важных в ракурсе деоккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей глав Минреинтеграции и Минобороны.

Беда в том, что изменения в правительстве никак не отразятся на процессах освобождения Донбасса и Крыма.

От перемены «слуг» тут ничего не зависит. Всё происходящее – просто потеря времени и создание в обществе иллюзии, что Зеленский заботится о том, чтобы Крым и неподконтрольная часть Донбасса вернулись в лоно Украины. При этом сам он для этого ничего не делает, только тасует кадры.

Напомню (а то он сам, похоже, забыл), что Зеленский обещал, когда шел в президенты, что за год закончит войну. Значит, у него был план, как это сделать. А более года назад он опять обещал, что если через год на Донбассе продолжат стрелять – он покинет пост президента. И что? На Донбассе – стреляют. А Зеленский всё так же – президент. Еще и о втором сроке пошли намеки…

Страна – у разбитого корыта, а Зеленский тасует кадры, которые ничего не решат, а могут даже усугубить и без того сложную ситуацию.

Нужны политические решения, политическая воля. Но на СНБО вопросы войны и мира практически не рассматриваются. Зато рассматриваются санкции против политиков, против контрабандистов, занимаются ворами в законе. Абсурд, маразм.

На СНБО не трогают действительно больные темы – Донбасс, коронавирус, проблемы с электричеством, газом.

Реально подтолкнуть мирные процессы, похоже, способна лишь смена политического руководства страны. Потому что эта власть попросту надурила избирателей. И рейтинги уже говорят о том, что многие начали прозревать.