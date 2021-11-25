Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець

Тривожна ситуація складається довкола України. І біля кордонів, і на дипломатичному фронті.

Нагромадження російських військ у наших кордонів виглядає вже не як блеф, а як повноцінна загроза.

Це підтверджують висновки розвідок – і американської, і української.

Поки що виглядає так, що основний сценарій (але не єдиний) полягає в тому, щоб розпочати війну за грузинським варіантом. Іншими словами – або спровокувати українську сторону на ведення активних бойових дій та просування, наприклад, углиб ОРДЛО. Або сфальшувати дані: ніби українська сторона стріляла, провела якийсь теракт, що призвело до жертв серед громадян РФ.

Причому, необов’язково це буде на території Донбасу. Вже пішли заяви про можливі провокації у Криму. Про це, зокрема, нещодавно заявив Олександр Гребенкін — один із заступників секретаря Радбезу РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже встиг звинуватити Україну в низці провокацій.

А також заявив, що президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден під час нового контакту, час і формат якого поки що обговорюються, торкнуться теми України.