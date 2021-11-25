Рус

Російська влада активно працює над створенням приводу для війни з Україною - Тарас Березовець

Автор
Тарас Березовець Тарас Березовець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Табір військ РФ біля кордонів України Новина оновлена 25 листопада 2021, 18:26
Табір військ РФ біля кордонів України

Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець

Тривожна ситуація складається довкола України. І біля кордонів, і на дипломатичному фронті.

Нагромадження російських військ у наших кордонів виглядає вже не як блеф, а як повноцінна загроза.

Це підтверджують висновки розвідок – і американської, і української.

Поки що виглядає так, що основний сценарій (але не єдиний) полягає в тому, щоб розпочати війну за грузинським варіантом. Іншими словами – або спровокувати українську сторону на ведення активних бойових дій та просування, наприклад, углиб ОРДЛО. Або сфальшувати дані: ніби українська сторона стріляла, провела якийсь теракт, що призвело до жертв серед громадян РФ.

Причому, необов’язково це буде на території Донбасу. Вже пішли заяви про можливі провокації у Криму. Про це, зокрема, нещодавно заявив Олександр Гребенкін — один із заступників секретаря Радбезу РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже встиг звинуватити Україну в низці провокацій.

А також заявив, що президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден під час нового контакту, час і формат якого поки що обговорюються, торкнуться теми України.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Тарас Березовець #Кордон #Війська #Загроза
Олександр Омельченко
Політика
Ера Омельченка у Києві: чим запам'ятався колишній мер столиці, який помер від COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Омельченко
Ера Омельченка у Києві: чим запам'ятався колишній мер столиці, який помер від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Розстріляне авто Сергія Шефіра
Виконавців замаху на Сергія Шефіра шукають серед опозиції? Що кажуть у МВС
Дата публікації
Категорія
Упаковка дорога, але неякісна
"Таке відчуття, що тебе пограбували серед білого дня" – "Нова пошта" здивувала вартістю упаковки посилки
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом в Україні трохи покращала
"Скотилися" вниз: як просувається боротьба України з коронавірусом на тлі інших країн
Дата публікації
Категорія
Спецкомісія визначить, чи задовольняти прохання місцевих чиновників про жорсткий карантин
Добровільний локдаун: одна з областей України не хоче виходити із "червоної" зони