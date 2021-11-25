Российские власти активно работают над созданием повода для войны с Украиной - Тарас Березовец
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Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец
Тревожная ситуация складывается вокруг Украины. И у границ, и на дипломатическом фронте.
Скопление российских войск у наших кордонов выглядит уже не как блеф, а как полноценная угроза.
Это подтверждают выводы разведок – и американской, и украинской.
Пока выглядит так, что основной сценарий (но не единственный) заключается в том, чтобы начать войну по грузинскому варианту. Иными словами – либо спровоцировать украинскую сторону на ведение активных боевых действий и продвижение, к примеру, вглубь ОРДЛО. Либо сфальсифицировать данные: будто украинская сторона стреляла, провела некий теракт, что привело к жертвам среди граждан РФ.
Причем необязательно это будет на территории Донбасса. Уже пошли заявления о возможных провокациях в Крыму. Об этом, в частности, недавно заявил Александр Гребенкин – один из замов секретаря Совбеза РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже успел обвинить Украину в ряде провокаций.
А также заявил, что президенты России Владимир Путин и США Джо Байден во время нового контакта, время и формат которого пока обсуждаются, затронут тему Украины.
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