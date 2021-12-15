Ексзаступник міністра внутрішніх справ України, колишній губернатор Закарпаття та Луганщини, народний депутат Верховної Ради 6-го та 7-го скликань Геннадій Москаль оцінив ситуацію з Олександром Гогілашвілі та вказав на важливий момент у команді Зеленського.

Ситуація з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який оскандалився тепер, який влаштував скандал на одному з блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил, наочно продемонстрував, що Зеленський забув свої передвиборчі обіцянки. І що Офіс президента перетворився на прохідне подвір’я.

Що обіцяв Зеленський? Що жодного кумівства не буде. Що жодних друзів-товаришів "по-братськи" у команді на керівних посадах не буде. Що ми бачимо? Суцільне кумівство.

Та сама його соратниця за "Кварталом" Марія Левченко раптом стала неймовірно необхідною як помічниця президента. Сидить у нього в кабінеті, є при всіх розмовах. Не маючи офіційного допуску до держтаємниці. Але маючи гроші у "Кварталі". І маючи нагоду влаштувати свого чоловіка Гогілашвілі заступник міністра МВС.

У цій ситуації абсурдно все.

У МВС є Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. Навіщо потрібен ще профільний заступник міністра? Хто, за фактом, займається боротьбою з наркоманією? Тут повідомляється, що Гогілашвілі нібито займався реабілітацією наркоманів. Тож МВС не займається цим!

Більше того, випливли дані, що Гогілашвілі — громадянин РФ, раніше судимий.

І це нормально – робити таку людину заступник міністра МВС?

Чому в нього раптом виявився спецталон, який дозволяє уникати огляду машини та пасажирів?

Такі мають бути тільки у служби, яка веде зовнішнє спостереження, оперативно-технічного департаменту. Щоб, коли вони ведуть спостереження, їх не зупиняли патрульні, інакше можна прогаяти об’єкт.

Я чотири рази був заступником міністра МВС, але я не мав таких спецталонів.

Все, що відбулося вкотре порушило тему періодично неадекватної поведінки самого Зеленського, пов’язаного, можливо, з прийомом наркотичних засобів. Ходили чутки, що відповідні речовини доставляють прямо на Банкову. Якщо це справді так, не виключено, що Гогілашвілі зробили замміністра МВС, щоб він приносив наркотики до Офісу президента.

Що тепер? Звільнився цей цікавий замміністра нібито за власним бажанням? А далі? Треба ж розслідувати, чому він взагалі опинився на такій посаді, як туди потрапив, хто його рекомендував? Де весь цей час була наша доблесна СБУ, яка зобов’язана проводити ретельну перевірку таких кадрів, які мають доступ до держтаємниці? Причому це стосується й Гогілашвілі та Левченко. І Шефіра, який працює в "95 Кварталі" і теж офіційно не повинен мати доступу до держтаємниці. Але має.

Офіс президента при Зеленському став прохідним двором. Таке враження, що там одні "кроти" – Єрмак, Демченко, Левченко тощо.