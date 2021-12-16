Експерт з фінансів Ганна Ковальчук про гучне інтерв’ю екс-керівника ВП Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону

Подивилася.

Інтерв’ю довжиною в три години, тоді як Біг прожив на екрані всього 40 хвилин — це блюзнірство, але світ взагалі несправедливий. Кинути при цьому анріал, тому хто збереться дивитися — я попередила.

Наприкінці, у міру збільшення кількості випитого, взагалі живенько, тож роки навчання в інституті журналістики можна сміливо звести до однієї поради: "набухайте спікера".

Враження, в цілому, змішані.

Вижимка:

Країна у всіх сенсах доїдає запаси. Нам ж*па.

Через практику постійно кидати зовнішніх партнерів та донорів ми де-факто опинилися у міжнародній ізоляції. А сусіди, хоч як парадоксально — ні. Див. хронологію дзвінків Байдена.

Ціна газу 1200 доларів (вже 1400) не сумісна з виживанням економіки. Тільки в частині АПК це вибивається за межу рентабельності добрива, елеватори та навіть виробництво тари на кшталт пивних пляшок.

Країни Європи живуть за формальними довгостроковими контрактами, тому 1200 доларів — це теоретична біржа, а де-факто там 250-400 доларів. В Україні в 4 рази вище, ми зі старту не конкурентні, це ж ж*па.

Цілий рік зерно та руда були дорогими, а нафта та газ — мало не задарма. Але ми прос*али кон’юнктуру, не зробили запасів, і нам ж*па.

Вугілля дороге і навіть за цими цінами його не дістати. Тож нам усім що? Правильно, ж*па.

У вухо Першому нашіптував, щоб зорієнтувати і підказати, адже той недосвідчений. А ми, дурні, подумали, що це аби хвалитися своїм впливом.

Хамив і матюкався, тому що "чиновники іншої мови не розуміють". Ну, це швидше не вони не розуміють, а просто він по-іншому не вміє, але що вже тепер.

Причина відставки міністра МВС у тому, що насмілилися зупинити п’яного (?) нардепа Брагара — але це такий зашкварний пи***ць, що я в нього, чесно кажучи, не вірю.

Влада параноїть і мріє всіх критиків посадити. Ну це хто тут ще параноїть!

Обіцяти переможну війну, сидячи в теплі на Банковій, досить аморально. А чекати лояльності до Головнокомандувача, маючи за плечима каламутну історію з "вагнерівцями" — ще й наївно.

Пацани через недосвідченість залишили за собою юридичний слід, яким їх потім і наздоганятимуть, і абсолютно незаконні санкції РНБО — лише вершина айсберга. Данилов боїться, що всі звалять, а він відповідатиме і, звичайно, правильно боїться.

Пресконференція — повний ганебний провал, дивитися було нестерпно і краще не ходити. Не посперечаєшся.

Льоша Гончарук — хороший. *Обоже, ось це дійсно ж*па*

День народження соратника на держдачі справляти можна, але треба було прикритися якоюсь нарадою, наприклад, з туризму. Ну так собі підхід…

Репліка Гордона, з якої я вголос заволала — "Ти ж його любив!". По-перше, відповідь очевидна, я ось теж люблю поп***іти три години виключно про байдужих мені людей. Але коли один чоловік питає таке у другого про третього — ну камон, зніміть номер!

"Все гів*о, що я бачив за 12 років, з’явилося у владі. Кого там немає — той і щасливий". Ось тут, мабуть, важко не погодитись.

Меджик!