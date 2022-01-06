Плани Москви закидати казахстанців шапками закінчаться великою кров’ю - Тарас Березовець
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Політтехнолог, журналіст Тарас Березовець про введення військовослужбовців РФ на територію Казахстану
Порівнюю фото 1979 і 2022 років, де радянські війська входять до Афганістану, а російські — до Казахстану.
Відразу згадуються штампи радянської пропаганди "обмежений контингент" та "інтернаціальний обов"язок".
Тоді, 1979 року, вважалося, що операція в Афганістані ненадовго і вдасться обійтися малою кров’ю.
Закінчилося все лише через 10 років і втратою понад 13 тисяч військовослужбовців та 2 млн афганців.
Щось підказує, що цього разу бравурні плани Москви закидати казахстанців шапками закінчаться великою кров’ю та новою ганебною поразкою Кремля.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
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