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Плани Москви закидати казахстанців шапками закінчаться великою кров’ю - Тарас Березовець

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Тарас Березовець Тарас Березовець
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Російські військові під час відправлення до Афганістану (80-ті) та Казахстану (наш час)
Російські військові під час відправлення до Афганістану (80-ті) та Казахстану (наш час)

Політтехнолог, журналіст Тарас Березовець про введення військовослужбовців РФ на територію Казахстану

Порівнюю фото 1979 і 2022 років, де радянські війська входять до Афганістану, а російські — до Казахстану.

Відразу згадуються штампи радянської пропаганди "обмежений контингент" та "інтернаціальний обов"язок".

Тоді, 1979 року, вважалося, що операція в Афганістані ненадовго і вдасться обійтися малою кров’ю.

Закінчилося все лише через 10 років і втратою понад 13 тисяч військовослужбовців та 2 млн афганців.

Щось підказує, що цього разу бравурні плани Москви закидати казахстанців шапками закінчаться великою кров’ю та новою ганебною поразкою Кремля.

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Теги:
#Мітинг #Росія #Казахстан #Тарас Березовець #Протести #Війська
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