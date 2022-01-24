Підготовка до російського вторгнення в Україну триває, потенційна загроза існує - Георгій Тука
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Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфа":
Американська сторона підтверджує часткову евакуацію свого персоналу з України.
Це говорить про серйозність підозр, які вже понад два місяці висловлюють і США, і інші країни – про загрозу вторгнення російської армії на територію нашої країни.
Підготовка до російського вторгнення до України триває, потенційна загроза існує.
Але відповісти на запитання – чи реалізує свої загрози Путін чи ні, може лише Путін. Навіть президент США Байден під час своєї пресконференція, відповідаючи на це запитання, прямо сказав – рішення ухвалює лише Путін. І дуже часто робить це не на підставі раціональних висновків, а на емоційному рівні. Залежно, наприклад, від того, в якому настрої вранці прокинеться Путін.
Тому, гадаю, зараз жодна людина не може дати чіткої відповіді – відбудеться відкрите вторгнення чи ні. Але що така ймовірність є – сумнівів у мене не викликає.
Можу припустити, що якимсь чином спіраль протистояння між РФ і насамперед США спонукала і Штати, і Великобританію, і країни Балтії частину озброєнь передати Збройним силам України для підвищення їхньої боєготовності.
І я таке рішення лише вітаю.
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