Журналістка Тетяна Даниленко про реакцію російського соціуму на ризик атаки на Україну.

Борис Джонсон стверджує, що російський план блискавичного нападу на Україну, який передбачає з-посеред іншого знищення Києва, усім давно відомий — атака можлива в найближчі 10 днів.

Москва демонстративно нічого не спростовує.

Забуханому російському суспільству байдуже. Навіть російська опозиція, яка обожнює тут тусити, сидить на дупі рівно: ніяких антивоєнних пікетів, закликів до влади, звернень інтелігенції — хоча б чогось, щоб потім не було соромно.

Мовчить їхній Нобелівський лауреат премії миру. Мовчить всесвітньо відомий режисер Сокуров, мовчить киянин Роднянський. Познери всякі.

Товаріщі-гуманісти в РФ, яким завжди болять загальнолюдські цінності по всій планеті, не вважають чимось вартим уваги наміри їхньої єб*нутої держави стерти з лиця землі тримільйонне місто в центрі Європи. Вони више етого. Ще ж нічого неясно, ну і начальству видніше: може це кієвская власть хоче бомбити їхній ядерний мордор, а не навпаки.

Ниці хитрожопі боягузи. До якого днища опустилися. Гірше нацистської Німеччини. Ті хоч могли сказати, що не знали.