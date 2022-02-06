Актор Тарас Цимбалюк розповів, чому СРСР негативно вплинув на свідомість людей.

"Совок" дуже попсував наш народ.

На днях отримав чергове повідомлення про свої тату від досить дорослої жінки, котра явно формувалась при "союзі" і є яскравим представником певного шару населення.

Типу, "нащо я ці тату набив ?", "а що тобі люди скажуть?" і т. д.

Звичайно, я все розумію, що лише час розставить все на свої місця. Кожне нове покоління мусить бути сучаснішим. Як не крути.

Часто згадую момент в 17 році, в Барселоні, спостерігав дуже приємну картину.

Англомовні туристи, років під 90. Чоловік сидить на стільчику, зі слуховим апаратом і у майці "Лейкерс". В цей час його жінці, котра взагалі на інвалідному візку, приблизно такого ж віку, тату-майстер добиває на плечі величезну кольорову тату. Майстер і його асистент розтягують обвислу від старості шкіру, щоб вдало промалювати ескіз. І весь час, поки я стояв і спостерігав (хвилин 20, мінімум), чоловік тримав за руку свою дружину, посміхався їй і, час від часу, куняв.

Єдине, що я міг тоді подумати : "Які вільні люди і як вони кайфово проводять свою старість…"

Звісно наш молодий максималізм дивується, а чого в нас не так ? Чому наші люди реагують інакше ? Чому в Корсуні старше поколінні так дивиться на мої тату???

Я в жодному разі навіть не думав вступати в дискусії й щось пояснювати жінці, що написала мені. Я чудово розумію чому вона така. Я знаю, через що мусили пройти наші люди у 20 столітті.

Війни, голодомори, репресії, концтабори й паралельно постійне вбивання в голову всякої партійно-комуністичної ідеології, котра на десятиліття засіла в головах заляканого населення.

Ось при яких умовах виховувалися люди. Ось які батьки, бабусі й дідусі формували ту жінку, котра мені написала.

Це все дуже складно. *бучий "совок".