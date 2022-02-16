Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" (UIF) Ігар Тишкевіч спеціально для "Телеграфу" проаналізував виступ президента США Джо Байдена.

Президент США Джо Байден виступив увечері 15 лютого зі зверненням щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Ключовий зміст звернення – Байден грає на тему російсько-української війни на внутрішній – американський – ринок.

Фактично, це початок активної фази агітаційної кампанії з проміжних виборів 2022 року. Нагадаю, що вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада, у середині терміну повноважень президента Байдена.

Поки що, за соціологією, після провального для американської адміністрації афганського кейсу – демократи втрачають і Сенат, і Палату представників. Для нейтралізації загроз вирішено використовувати один із способів – клин клинком вибивають. Відповідно, американська преса говорить про загрозу великої війни, а Байден виступає таким великим рятівником світу. І виступ американського президента цілком укладається саме у таку канву.

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Він говорив про цінність захисту демократії, про запобігання Великій війні, про жорстку позицію США. Але все це спрямоване саме на внутрішній ринок.

Як наслідки для США від початку війни та запровадження санкцій проти РФ – Байден говорить про зростання цін на бензин для американців. Адже з погляду балансу нафтового ринку США сьогодні є експортером цих продуктів. Але необхідний місток до своїх громадян, пояснення у стилі, що демократія варта того, щоб… І так далі.

Друге посил – знов-таки до громадян США. Що американський уряд захищатиме кожного свого громадянина. Цей пасаж із погляду України виглядає дещо комічно. Відбувається евакуація посольства США з Києва ближче до польського кордону (до Львова), а після цього Байден заявляє, що Росія не має нападати на Україну, оскільки американські громадяни також можуть постраждати. Виходить, що у Києві американських громадян уже немає? Чи не повинно бути?

Третій посил – щодо країн НАТО. Що США продовжують активну політику, збільшують присутність. Але це знову ж таки – не про Україну, а про країни НАТО. Спроба перебити тезу про пасивність та безініціативність адміністрації Байдена. Тобто він демонструє, що "якщо треба – ми можемо…"

А що з погляду реальних посилів щодо України?

Чи сказав Байден, що США захищатимуть Україну чи допомагатимуть захищатися?

Він сказав лише, що українцям поставлятимуть зброю. І обіцяв захист від можливої агресії країнам НАТО. Але Україна не є членом Альянсу. І якщо Байден говорить про російсько-українську війну – до чого тут держави НАТО?

А що він пообіцяв, якщо все ж таки почнеться російська агресія?

Що буде посилено американську присутність у Європі, а країни НАТО проводитимуть навчання. Чим, наприклад, навчання на німецько-польському кордоні допоможуть Україні?

Ну а пасаж про "Північний потік-2" повторюється з вуст різних спікерів: представників американської адміністрації, ЄС, НАТО. Тепер виступив і Байден. Що у випадку, якщо РФ нападе на Україну, Північний потік-2 не запрацює. А якщо РФ не нападає?

І тут я хочу згадати попередні тези, що "Північний потік-2" є загрозою, що це енергетична зброя Росії. Згадати пріоритетність цього питання для українського уряду.

Тобто Байден вкотре підтвердив наявність консенсусу між США та Німеччиною щодо запуску цього газопроводу. Те, у що вперто не хотіла і не хоче вірити значна частина українських політиків.

У заявах про санкції проти РФ конкретики, за великим рахунком, не було. Тільки щодо фінансового ринку та суверенного боргу РФ, які нібито потраплять під санкції. Але тут я наполегливо раджу подивитися статистику щодо суверенного боргу РФ. І ви зрозумієте, наскільки такі "загрози" є чутливими для росіян.

Резюмуючи Байден добре спрацював на внутрішню аудиторію. Частина зовнішньої аудиторії – держави НАТО, держави Тримор’я.

А Україні лише пообіцяли допомагати озброєнням. Основний посил України від Байдена вкладається у знамениту фразу Медведєва – "грошей немає, але ви тримайтеся".