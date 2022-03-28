Російська армія так бездарно себе показала в Україні, що її перестали боятися - Кирило Сазонов
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Політолог Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" оцінив успіхи агресора в Україні і що буде з усіма тимчасово окупованими рф територіями
Йде другий місяць вторгнення росії в Україну.
Вже видно, що окупанти змінюють тактику, зосереджуючи зусилля на Донбасі, Херсонщині та Миколаївщині.
Росії дійсно не вистачає ресурсів для широкомасштабного наступу. План бліц-кригу та взяття Києва за кілька днів із тріском провалився. Та й Харків із Маріуполем не стали простою здобиччю. Так що Росія зараз намагається максимально розвивати просування на Сході та Півдні.
Тим не менш, відведення низки підрозділів на доукомплектування та для відпочинку в Білорусь, плюс додаткові пошуки особового складу в резервах та вербування найманців свідчать, що від ідеї взяття Києва Кремль не відмовився. Тут залишаються два сценарії – штурм у лоб або задушення в блокаді. Оскільки Москва з фанатизмом ставиться до різного роду дат, взяти Київ вони за всяку ціну намагатимуться у квітні, щоб 9 травня оголосити про свою велику перемогу.
При цьому те, як "друга армія у світі" просила допомоги у Китаю, тому що не могла взяти Ірпінь, розвінчало легенди про її силу.
Російська армія так міцно загрузла в Україні і так бездарно себе показала, що її перестали боятися. Саме тому ряд заморожених конфліктів на межах рф незабаром знову перейде у гарячу фазу.
По-перше, бо після провалу української кампанії Москву, як я зазначив, перестають боятися.
По-друге, поки армія росії загрузла в Україні, у неї просто немає достатніх ресурсів на придушення бунтів на околицях і не тільки. Ми вже бачимо, як скористався ситуацією Азербайджан та повертає свої території.
Вважаю, неминучі спалахи на Кавказі. Татарстан теж скористається нагодою повернення собі суб’єктності.
Заяви Польщі про окупований росіянами Калінінград та Японію – про Курили, швидше за все, залишаться заявами. А ось Молдова та Грузія свій шанс повернути Придністров’я та Південну Осетію зараз бездарно упускають.
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