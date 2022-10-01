Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала прокоментував гучну заяву президента України

Після того, як росія 30 вересня заявила про анексування чотирьох українських областей, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме переговори з рф, поки її очолює путін.

Навряд чи в цій заяві головне було – підштовхування до якогось перевороту чи усунення путіна.

Йдеться про те, що зараз керівництво росії, цинічно проводячи акт анексії територій України, одразу заявляє, що ЗСУ мають припинити вогонь, а українське керівництво – сісти за стіл переговорів із агресором.

Це виглядає, м’яко кажучи, неприйнятним для нас. І Зеленський пояснив, хай із дещо іншими акцентами, що поки не буде звільнено всю окуповану територію України, включаючи Крим, говорити про якісь переговори немає сенсу. Хоч із путіним, хоч із кимось ще.

На мій погляд, якщо і вести переговори, то можна це робити в три етапи.

Перший – росіяни виводять війська на позиції до 24 лютого 2022 року. І ми розпочинаємо переговорний процес.

Другий етап – повністю звільняється Донбасу.

Третій – Крим.

Але на даний момент дипломатія вже навряд чи можлива. Тому нам залишається лише військовим шляхом деокупувати свої території.

Нема сенсу сідати за стіл переговорів, щоб, як хоче путін, зафіксувати якийсь статус-кво. Це лише дозволить йому виставити себе переможцем усередині росії, яка отримає паузу, накопичить сили і намагатиметься атакувати далі – Одеську, Миколаївську, Харківську, Дніпропетровську, Кіровоградську області. Ми розуміємо, що плани у путіна та його оточення не змінилися. Тож немає сенсу з ними про щось говорити.

І дуже добре, що Зеленський нарешті це зрозумів. Адже ми пам’ятаємо, як він завжди хотів переговорів з путіним. І як незграбно українська сторона вела переговори із росіянами невдовзі після початку широкомасштабної агресії.

Тепер крапки над "і" розставлені. Ґрунт для переговорів ми готуватимемо на полі бою.