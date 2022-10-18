Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" прокоментував бездіяльність МКЧХ

Після того, як українська влада виступила з критикою на адресу Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу бездіяльності у розслідуванні трагедії в Оленівці, у МКЧХ заявили, що намагаються отримати доступ до всіх військовополонених.

Проте, за словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, представники Червоного Хреста не прибули 17 жовтня на лінію розмежування, де на них чекали для відвідування українських військовополонених у СІЗО в Оленівці. У результаті Лубінець звинуватив МКЧХ у бездіяльності. На його думку, якщо організація не виконує поставлених перед нею цілей, вона має бути ліквідована.

Запитання до МКЧХ виникли не зараз. Ще під час мого перебування членом української делегації на Мінських переговорах, я описував у Фейсбуці кричущу ситуацію. Родичі одного з полонених, який перебував у критичній ситуації на тимчасово окупованій території, звернулися до Київського офісу МКЧХ з проханням про допомогу. Але там заявили, що не йтимуть на конфлікт з представниками так званої "ДНР", бо не хочуть псувати стосунки з Донецьком.

Я писав і про те, що Червоний Хрест фактично спонсорує терористичні режими на захоплених територіях Донецької та Луганської областей, бо возить туди гуманітарні вантажі, але не розподіляє їх. Робили це ватажки т. з. "ДНР" та "ЛНР" абсолютно безконтрольно.

На жаль, офіційна позиція української влади була тоді – не загострювати стосунки з МКЧХ. Нині це змінилося. Справа, гадаю, не в політичному підґрунті. Просто Київ має конкретні завдання зі звільнення полонених. І він використовує всі можливі інструменти для цього. А МКЧХ, який передбачався головним інструментом у цьому питанні, виявився абсолютно неефективним. Тому Київ і порушує питання про неефективність цієї організації, необхідність її як мінімум серйозного реформування. Такі заяви свідчать про підвищення суб’єктності нашої країни. Тому що ми говоримо про необхідність реформування загалом міжнародних інституцій, які показали свою безпорадність, неефективність на тлі російської агресії проти України. Мова про ООН, МКЧХ та низку інших подібних інституцій.

Лубінець уже озвучив ідею необхідності ліквідації МКЧХ. Це процес не швидкий. І не факт, що його буде запущено до закінчення війни. Поки ж нам, як на мене, слід припинити сплачувати внески до Червоного Хреста. У тій же росії нашим біженцям та насильно вивезеним туди людям видавали свого часу на ці внески чашки та футболки з зображенням путіна.

Упевнений – Україна має принаймні припинити виплачувати внески до міжнародних організацій, які не здійснюють своїх прямих обов’язків, своєї місії.