Червоний Хрест "ожив" після критики від Зеленського і дивно виправдався за Оленівку

В організації кажуть, що їх представники не можуть отримати доступ силою

Після критики з боку української влади щодо бездіяльності у розслідуванні трагедії в Оленівці Міжнародний комітет Червоного Хреста активізувався й виступив із заявою про те, що намагається отримати доступ до всіх військовополонених. При цьому організація закликала дотримуватися Женевської конвенції і надати їм безперешкодний доступ негайно.

Таким чином у МКЧХ відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо того, що організація й досі не відвідала в'язницю в Оленівці, де росіяни вбили українських військовополонених. У Червоному Хресті зазначили, що були готові зробити це "протягом декількох місяців".

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", — йдеться у заяві МКЧХ.

При цьому комітет стверджує, що ще з лютого цього року працює над перевіркою умов для утримання військовополонених та дотриманням правил поводження з ними.

"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити. Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях — і були готові протягом місяців — відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. До чого закликав Зеленський вночі", — заявили у Червоному Хресті.

В організації резюмували, що попри отримання доступу на високому рівні, а також наявність практичних домовленостей, які представники МКЧХ реалізовують на місцях, вони не можуть у разі відмови "отримати доступ силою". Ймовірно, що останнє стосувалося саме колонії в Оленівці, де росіяни утримують українців.

Нагадаємо, напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна дала Міжнародному Комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Тобто до 17 жовтня. За його словами, зробити це потрібно терміново навіть у випадку, якщо РФ не дасть на це дозволу. При цьому Єрмак додав, що немає часу чекати довше, адже мова йде про людські життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Червоному Хресті заявили, що нібито вони не гарантували військовослужбовцям із "Азовсталі" безпеку — її нібито мала забезпечити російська сторона. Себе ж члени організації назвали виключно "посередниками", ймовірно, сподіваючись зняти будь-яку провину за загибель наших воїнів.