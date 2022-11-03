Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук вважає, що Тегеран виторгував у Москви щось дуже потрібне, і це не гроші

Дедалі більше даних, що Іран, який уже посприяв росіянам безпілотниками для атак на Україну, забезпечив країну-агресора (або ось-ось забезпечить) ще й ракетами класу "земля-земля".

Москалі явно щось хороше дали Ірану. Те, що тому дуже потрібне. Навряд чи гроші. Це його не цікавить. Іранці, попри санкції, отримують нафтодолари, торгуючи через ті самі Пакистан, Таджикистан. Думаю, активно почнуть і з Вірменією торгувати, яка опинилася під впливом росії, стаючи, по суті, країною третього світу.

Отже, Іран точно дещо виторгував у росіян. Невідомо – що саме. Але не виключено, що доступ до ядерних технологій, про який давно мріяв. Кремль пішов конкретно ва-банк і може давати все що завгодно і будь-кому, аби отримувати те, чого гостро потребує. Нині ж це – поповнення ракетного фонду, безпілотного фонду.

Щодо ймовірного нападу Ірану на Саудівську Аравію, про який заговорили останнім часом. Кидатися пугалками в стилі "можемо повторити" люблять й кацапи, й іранці. Але зрештою дуже боляче буває саме їм. Не забуватимемо, що та сама Саудівська Аравія, той же Ізраїль (не кажучи вже про США) серйозно стурбовані тим, що Іран може отримати доступ до ядерних технологій. Адже в іранській доктрині прописано, що Ізраїль є головним ворогом, якого треба знищити.

Ще новина, що іранці з росіянами намагаються продумати, як замаскувати постачання безпілотників, щоби Тегеран не влетів під нові санкції. Схоже, цапом-відбувайлом вирішили зробити Таджикистан, де нібито діє завод з виробництва БПЛА. Традиційні закидання у стилі "це не ми"…

Ну а балістичні ракети класу "земля-земля" іранці росіянам поставлять. Якщо вже не поставили. Привезуть розібраними, за схемою безпілотників, зберуть уже у рашці, напишуть на них якусь "Фігран-2" або "Фігран-10" або просто пакуватимуть під свої С-300, "Іскандер", Точку-У.

Питання – як Іран, який перебуває стільки років під санкціями, зміг створити ракети якісніші, ніж росіяни?