Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович вважає, що бойові дії продовжуватимуться

Президент України Володимир Зеленський, виступивши з відеозверненням до лідерів G20, вкотре наголосив, що Київ погодиться на мир, коли росія виведе свої війська з усіх наших територій, заплатить за завдану шкоду, а також гарантує неповторення агресії.

У такому ж ключі висловився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету штабів Марком Міллі.

Слід розуміти, що Україна після перемоги під Херсоном і надалі розвиватиме свій успіх. На боці ЗСУ – велике морально-психологічне піднесення та віра у перемогу. Це дозволяє формувати активну позицію на будь-яких переговорах, які зараз буквально вимолює росія.

Водночас натхнення армії та суспільства досягненими успіхами змушують українське військово-політичне керівництво формулювати свої вимоги по максимуму. Саме така позиція армії та суспільства примушують Володимира Зеленського та Валерія Залужного робити жорсткі заяви. Але при цьому, попри військові поразки, росія хоче залишити за собою тимчасово підконтрольні їй території, що, звичайно ж, не може влаштувати Україну.

Офіційно МЗС росії заявляє, що вимоги України вивести всі російські війська з нашої території – нереалістичні. Це означає, що відправної точки для початку мирних переговорів поки що не існує, а отже – бойові дії у найближчій перспективі продовжуватимуться.