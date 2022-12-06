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росія досі вважає, що їм щось або хтось допоможе перемогти Україну - Михайло Ткач

Автор
Михайло Ткач Михайло Ткач
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Візит сергія шойгу до олександра лукашенка Новина оновлена 06 грудня 2022, 09:16
Візит сергія шойгу до олександра лукашенка

Журналіст "УП" Михайло Ткач розповідає про пошуки росією союзників та причину, через яку не усувають білоруського самопроголошеного президента олександра лукашенка

Це тимчасово невитрушене зі світового килима сміття і досі вважає, що їм щось або хтось допоможе перемогти Україну.

І ось наступний делегат "велікой" до 24.02.2022 росії човгає на тому білому дивані перед лукашенком.

Просили патрушев, просили патріарх без церкви кирило і я прошу.

Вони відмовляються зрозуміти врешті решт що ця покоївка їх вигаданої імперії хоче їх пережити хоча б на день.

Вбивати його їм шкода. Все ж таки нелегітимних і без того мало у тому самотньому бункерному світі. І куди потім їздити? Тому катаються раз на місяць наче стерилізовані на случку.

Проблема їх в тому що всі можливі кроки окрім виведення військ з нашої території використані. Останні педофіли виколупані з пожиттєвих тюрем задля порятунку другої армії того світу.

Трійника путіна навіть планують відправити на Донбас. Хрюша і стєпаша вже там, а значить командувач свинособак може приймати парад. Тільки замість однієї за ним повезуть три отих валізи.

сирійців вже вони винаймали. Іранські дрони не допомогли. Китайцям унітази з України в якості валюти не сподобались. орбаном підлогу Європейського союзу витирали. кім чен ин поїхав дахом ще до того як це стало мейнстрімом.

Та й в лукашенка вже закінчились кольори костюмів і папір формату А4.

Дивишся на цей відік у правому верхньому куті і телевізор у дерев‘яній рамці і думаєш де дістати касету з фільмом "смерть сталіна" і як передати. До CD-RW їм ще як медвєдєву до розміру S.

Джерело: Facebook

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Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко