Журналіст "УП" Михайло Ткач розповідає про пошуки росією союзників та причину, через яку не усувають білоруського самопроголошеного президента олександра лукашенка

Це тимчасово невитрушене зі світового килима сміття і досі вважає, що їм щось або хтось допоможе перемогти Україну.

І ось наступний делегат "велікой" до 24.02.2022 росії човгає на тому білому дивані перед лукашенком.

Просили патрушев, просили патріарх без церкви кирило і я прошу.

Вони відмовляються зрозуміти врешті решт що ця покоївка їх вигаданої імперії хоче їх пережити хоча б на день.

Вбивати його їм шкода. Все ж таки нелегітимних і без того мало у тому самотньому бункерному світі. І куди потім їздити? Тому катаються раз на місяць наче стерилізовані на случку.

Проблема їх в тому що всі можливі кроки окрім виведення військ з нашої території використані. Останні педофіли виколупані з пожиттєвих тюрем задля порятунку другої армії того світу.

Трійника путіна навіть планують відправити на Донбас. Хрюша і стєпаша вже там, а значить командувач свинособак може приймати парад. Тільки замість однієї за ним повезуть три отих валізи.

сирійців вже вони винаймали. Іранські дрони не допомогли. Китайцям унітази з України в якості валюти не сподобались. орбаном підлогу Європейського союзу витирали. кім чен ин поїхав дахом ще до того як це стало мейнстрімом.

Та й в лукашенка вже закінчились кольори костюмів і папір формату А4.

Дивишся на цей відік у правому верхньому куті і телевізор у дерев‘яній рамці і думаєш де дістати касету з фільмом "смерть сталіна" і як передати. До CD-RW їм ще як медвєдєву до розміру S.

Джерело: Facebook