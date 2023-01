Відеоблогер та викладач японської мови Борис Мороз розповів про реакцію американців на шовіністичний "Блакитний вогник" на росТБ

На американців справило сильне травматичне враження новорічне шоу у РФ, читаю весь ранок.

Для нас-то там нічого нового не було: от стара пісня, яку співає старий Сюткін, якому вона явно не підходить, він неймовірно перебільшено посміхається і так само посміхаються люди у залі, оплески переходять у Петросяна, який каже "Нравится не нравится, Россия расширяется)))", і ми бачимо натягнуті усмішки військових, бачимо маразматичного Лещенка, який, здається, не розуміє що відбувається, але синхронно аплодує та посміхається, от вже нова слащава пісня де всі переграють, і слащаві люди у залі неймовірно перебільшено посміхаються, половина з них очевидні пенсіонери у гримі та костюмах, позбавлених смаку, поруч з якими з усіх сил тягне усмішку якась шістнадцятирічна гімнастка…

Абсолютно знищені цією картинкою американці масово запостили це відео, не лише Джулія Девіс, але й купа інших.

Коменти в діапазоні "What a F is going on here?!" до "Це кадри з Голодних Ігор?!".

Громадянам США неможливо зрозуміти як така кількість людей може так награно себе вести так довго на фоні жахливих шовінистичних гасел та жахливих пісень.