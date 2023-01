Видеоблогер и преподаватель японского языка Борис Мороз рассказал о реакции американцев на шовинистический "Голубой огонек" на росТВ

На американцев произвело сильное травматическое впечатление новогоднее шоу в РФ, читаю все утро.

Для нас-то там ничего нового не было: вот старая песня, которую поет старый Сюткин, которому она явно не подходит, он невероятно преувеличенно улыбается и так же улыбаются люди в зале, аплодисменты переходят в Петросяна, который говорит "Нравится не нравится, Россия расширяется)))", и мы видим натянутые улыбки военных, видим маразматического Лещенко, который, кажется, не понимает что происходит, но синхронно аплодирует и улыбается, вот уже новая сладковатая песня где все переигрывают, и сладкие люди в зале невероятно преувеличенно улыбаются, половина из них явные пенсионеры в гриме и безвкусных костюмах, рядом с которыми изо всех сил тянет улыбку какая-то шестнадцатилетняя гимнастка…

Совершенно уничтоженные этой картинкой американцы массово запостигли это видео, не только Джулия Дэвис, но и куча других.

Комментарии в диапазоне "What a F is going on here?!" до "Это кадры из Голодных Игр?!".

Гражданам США невозможно понять как такое количество людей может так наигранно вести себя так долго на фоне ужасных шовинистических лозунгов и ужасных песен.