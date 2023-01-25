Коли російська армія зазнає поразки в Україні, з’ясується, що Росії ніхто не хоче рятувати

У росії неминуча внутрішня ескалація, вважають в Офісі президента. І тут я погоджуся. У найближчому майбутньому на росію очікує те саме, що свого часу сталося з Радянським Союзом, що його мріяв відродити путін, який періодично ностальгує за ним.

Коли терористична російська армія зазнає нищівної поразки в Україні, раптом з’ясується, що росію ніхто не хоче рятувати. І ніхто не хоче боронити. Як це було в серпні 1991 року, коли руйнувався СРСР. Тоді всі військові, вся кдбшна шваль залишилися в казармах, по хатах, ще десь. Але не рятували "союз нєрушимий". Навіть не сумніваюся, що так само зруйнується росія.

На відміну від більшості аналітиків, я не виключаю, що після розгрому армії агресора та внутрішніх заворушень у Росії, ЗСУ увійдуть до Москви або інших міст так званої Росії. Можливо, це будуть не лише ЗСУ, а й армії антиросійської коаліції.

Росіяни лише на словах люблять "велику Батьківщину". Але в той момент, коли перестають вважати свого чергового фюрера великим – вони кидають свої кабінети, зброю і йдуть додому чи лягають у лікарню.

І як загинув 1991-го через невіру в самого себе СРСР – так завалиться й рф.

У якийсь момент росіяни просто розійдуться по домівках і чекатимуть на нового господаря. Невипадково ключова фраза у багатьох творах російських класиків – "молодий пан приїхав".

Після поразки у цій війні росія не лише втратить контроль над усіма українськими територіями, які захопила з 2014 року. Вона сама навряд чи збережеться у міжнародно визнаних кордонах зразка 1991 року. Занадто багато регіонів із величезними ресурсами штучно, насильно підпорядковані Москві. Якщо цієї сили не буде – який сенс віддавати величезні кошти ненажерливим мегаполісам?

Розвал піде не лише всередині тіла материкової Росії. Відваляться ті частини, які вона штучно приєднала до себе в минулому столітті – Калінінград повернеться до Європи, Курили та частина Сахаліну, а то й увесь острів, повернуться до Японії.

Щодо Далекого Сходу, який, на думку деяких експертів, може відійти Китаю – тут я не впевнений. Радше, там з’являться китайські намісники, але саму територію КНР навряд чи захоплюватиме. Їм вигідніше просто висмоктувати ті чи інші російські ресурси, не відповідаючи за самі території.