Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, чи може Росія влаштувати вибух у Ковбасній

"З причин небезпеки WizzAir з 14 березня припиняє всі авіарейси з Кишинева ". Вильоти з румунських Яс залишили.

Навіть в російських ЗМІ вже з'явились заголовки "Ми чогось не знаємо?" щодо цієї ситуації. Ну, росіяни дійсно в курсі звичок своєї влади, тож закономірно підозрюють якесь заплановане паскудство.

Одне з припущень: диверсія в Колбасній. Кремлівські пропагандисти останнім часом зосередились на обговоренні способів і наслідків підриву величезного складу боєприпасів в Колбасній. А це менш як 90 км від Кишинева. До Яс все ж 140 км — коли що, небезпека там явно буде меншою.

Крім того, Колбасна буквально на кордоні з Україною — десь 2 км. І зараз вздовж цього кордону зосередилась помітна кількість українських військових підрозділів. Спецоперація РФ під прикриттям підриву Колбасної цілком може спричинити значні втрати серед наших військових на тому кордоні.

Підсумок: від росіян дійсно можна очікувати чого завгодно. В тому числі — підриву складу разом з їхнім контингентом (коли це вони економили життя свого гарматного м'яса?). З іншого боку, це втягне Росію у повноцінну війну з Європою. До якої Росія однозначно не готова — але ж Путін в цих питаннях проявляє рідкісну відірваність від реалій.

З третього боку, Буквально щойно оприлюднено результати масштабного соцопитування в Молдові — і вони вказують на тотальну підтримку (понад 70% громадянами Молдови дружніх взаємин з Росією, плюс понад 50% допускають свою еміграцію, причому саме до Росії. А якраз подібна картинка, старанно створювана Медведчуком на недовкрадені гроші Кремля, і створила в Кремля ілюзію "Київ за 3 дні" та зумовила невигідний з усіх точок зору напад.

Джерело: пост Голобуцького у Telegram

Довідково: У селі Ковбасна знаходиться найбільший склад боєприпасів у Європі. За оцінками на 2016 рік, там зберігається від 19 до 22 тисяч тонн різноманітних авіабомб, снарядів, патронів та інших вибухонебезпечних предметів. За оцінками експертів, якщо там відбудеться детонація, то вибух буде порівняний із вибухом атомної бомби, скинутої на Хіросіму 1945 року.