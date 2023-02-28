Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, может ли россия устроить взрыв в Колбасной

"По причине опасности WizzAir с 14 марта прекращает все авиарейсы из Кишинева". Вылеты из румынских Яс оставили.

Даже в российских СМИ уже появились заголовки "Мы чего-нибудь не знаем?" по этой ситуации. Ну, россияне действительно в курсе привычек своей власти, поэтому закономерно подозревают какую-то запланированную гадость.

Одно из предположений: диверсия в Колбасной. Кремлевские пропагандисты в последнее время сосредоточились на обсуждении способов и последствий взрыва огромного склада боеприпасов в Колбасной. А это менее 90 км от Кишинева. До Яс все же 140 км – если что, опасность там явно будет меньше.

Кроме того, Колбасная буквально на границе с Украиной – где-то 2 км. И сейчас вдоль этой границы сосредоточилось заметное количество украинских военных подразделений. Спецоперация РФ под прикрытием подрыва Колбасной вполне может повлечь за собой значительные потери среди наших военных на той границе.

Итог: от россиян действительно можно ожидать чего угодно. В том числе – подрыв состава вместе с их контингентом (когда это они экономили жизнь своего пушечного мяса?). Кроме того, это втянет Россию в полноценную войну с Европой. К которой Россия однозначно не готова – но ведь Путин в этих вопросах проявляет редкую оторванность от реалий.

С третьей стороны, буквально только что обнародованы результаты масштабного соцопроса в Молдове — и они указывают на тотальную поддержку (более 70% гражданами Молдовы дружеских отношений с Россией, плюс более 50% допускают свою эмиграцию, причем именно в Россию). А как раз подобная картинка, тщательно создаваемая Медведчуком на недоукраденные деньги Кремля, и создала у Кремля иллюзию "Киев за 3 дня" и обусловила невыгодное со всех точек зрения нападение.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram

Для справки: В селе Колбасная находится крупнейшей склад боеприпасов в Европе. По оценкам на 2016 год там хранится от 19 до 22 тысяч тонн разнообразных авиабомб, снарядов, патронов и других взрывоопасных предметов. По оценкам экспертов, если там произойдет детонация, то взрыв будет сравним со взрывом атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.