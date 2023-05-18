Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець розповів "Телеграфу" про можливість несподіваного розвитку подій

Те, що зараз відбувається навколо Бахмута, який залишається однією з найгарячіших точок з осені минулого року, є продовженням безглуздої наступальної операції росіян. Так, ми маємо останнім часом там певні успіхи . Але противник не припиняє атак та обстрілів .

Для окупантів це має вже не стратегічне, а символічне значення. Наказали взяти, а якою ціною — не важливо. І вони будуть перти.

Сама собою російська наступальна операція на Донбасі у стратегічному сенсі втратила значення. За тими залишками міст, які окупанти штурмують, швидше, за інерцією (Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Авдіївка, що постійно обстрілюється) знаходяться ще потужніше укріплені оборонні лінії ЗСУ. І поклавши десятки тисяч своїх вояків, не зрозуміло заради чого, росіяни впруться в нову бетонну стіну.

Але Кремль вимагає – треба захопити Бахмут. Хоча б, щоб пояснити самим собі, навіщо понад півроку з істеричною завзятістю штурмували його та намагалися стерти з лиця землі. Безглуздо та нещадно.

Тим часом просування наших Сил оборони в районі все того ж Бахмута в останні дні свідчить про зміну характеру бойових дій там. І можливості несподіваного розвитку сценарію. Наприклад, оточення російського угруповання. Про що ватажок ПВК "Вагнер" пригожин, до речі, попереджав ще понад місяць тому. І про що продовжує волати зараз.

Ситуація з самим пригожиним розгортається дуже цікаво. Схоже, він грає у політичну гру. Але з подачі своїх кремлівських кураторів – Сергія Кирієнка та братів Ковальчуків, які його підтримують політично та фінансово. Очевидно, що це проєкт і під президентські вибори, і під вибори до Держдуми. А-ля ура-патріотичний. Поки що – під егідою Кремля. Однак, враховуючи авантюрність та непередбачуваність пригожина, можна очікувати будь-якого розвитку подій. Включаючи його вихід із-під контролю. Що призведе до неминучої ліквідації пригожина його кремлівськими кураторами.