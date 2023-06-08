Бізнес долучається до рятувальної операції. Зараз немає великих чи маленьких підприємців. Є тільки неймовірні, усі - Владислав Чечоткін
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Співзасновник та співвласник інтернет-магазину "Rozetka.ua" Владислав Чечоткін розповів про допомогу українських підприємців Херсонщині, яка потерпає від потопу
Човни від ROZETKA вже на рятувальній операції. Жилети на шляху. Дякую нашій команді, яка задіяна в цьому проєкті допомоги і особливо нашим водіям, які не зупинялися ніде, щоб все доставити якнайшвидше.
Дякую українському бізнесу, який долучається.
Датагруп – Воля 1 000 000!
Доля і Ко 100 радіостанцій та программатори (повністю закрита потреба)!
LetyShops 500 000!
Аптека 9-1-1 1 000 000!
Concert.ua 100 000!
Маленький ФОП з Шостки 20 000 гривень! Це до сліз.
Гарік Корогодьский та Дрім Таун напряму в ДСНС 1 000 000.
Немає зараз великих чи маленьких українських підприємців. Є тільки неймовірні. Усі.
Джерело: Facebook Владислава Чечоткіна
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