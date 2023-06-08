Співзасновник та співвласник інтернет-магазину "Rozetka.ua" Владислав Чечоткін розповів про допомогу українських підприємців Херсонщині, яка потерпає від потопу

Човни від ROZETKA вже на рятувальній операції. Жилети на шляху. Дякую нашій команді, яка задіяна в цьому проєкті допомоги і особливо нашим водіям, які не зупинялися ніде, щоб все доставити якнайшвидше.

Дякую українському бізнесу, який долучається.

Датагруп – Воля 1 000 000!

Доля і Ко 100 радіостанцій та программатори (повністю закрита потреба)!

LetyShops 500 000!

Аптека 9-1-1 1 000 000!

Concert.ua 100 000!

Маленький ФОП з Шостки 20 000 гривень! Це до сліз.

Гарік Корогодьский та Дрім Таун напряму в ДСНС 1 000 000.

Немає зараз великих чи маленьких українських підприємців. Є тільки неймовірні. Усі.

Джерело: Facebook Владислава Чечоткіна