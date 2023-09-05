Військово-політичний оглядач прокоментував новий вислів путіна про "нацизм в Україні" та причетність Зеленського

Здавалося б, чим міг завершитись цей вечір? Чим завгодно, але ні, темою №1 стало обговорення чергового перлу військового злочинця, якого розшукує МКС, володимира путіна про етнічне походження Володимира Зеленського.

Взагалі, якщо розглядати саме висловлювання путіна про Зеленського, то це чиста вода "гебельсовщина". Той самий випадок, коли президент країни окупанта, яка у своїх діях повністю повторює кроки нацизму, називає країну-жертву нацистською, та ще й прикриває свій "нацизм" президентом євреєм.

Варто особливо відзначити, що військовий злочинець путін вже не вперше фіксується на етнічному корінні Володимира Зеленського. Таке враження, що для нього це таке ж болісне питання, як свого часу було аналогічне питання болючим для Адольфа Гітлера. Чи не враження, а так воно і є?

До речі, нацисту путіну, мабуть, ще не повідомили, що міністром оборони в Україні буде етнічний киримли.

Звичайно, в цивілізованому світі на такі нікчемні випади військового злочинця путіна, війська якого чинять справжнісінький геноцид українців, уже давно ніхто не звертає уваги. Це все виключно для споживання глибинного народу середньої смуги росії. Але все ж таки, наскільки не тільки виразна "гебельсовщина" проглядається в цих заявах, а й те, як нацист путін конвульсує у безпорадній злості.

Так і інсульт може вистачити і до зоряної години у Гаазі дід не дотягнеться.