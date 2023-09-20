Блогер та бізнесмен Роман Шрайк прокоментував підсумки конфлікту в Карабаху

Схоже, історія з "Нагірно-Карабахською республікою" закінчується.

Що хочу відзначити:

✔️У 2020 році Азербайджан виграв Другу Карабахську війну завдяки планомірній підготовці до бойових дій.

Ще тоді азербайджанська армія могла зайняти весь Карабах, але не почала цього робити через міжнародний тиск. Насамперед через тиск росії, яка змогла всунути "миротворців", покликаних контролювати дотримання припинення вогню і дорогу в Карабах Лачинським коридором (єдиний шлях, що з’єднує Карабах і Вірменію).

✔️Метою росії було підтримувати нестабільність регіону, щоб керувати ситуацією як "арбітр". Звичайна історія, яка могла тривати ще довго.

✔️Все змінив провал російської спроби захопити Україну. Туреччині та Азербайджану стало очевидним, що росія — це не те, чим здається.

Тому переговори переговорами, але розпочалися й гібридні атаки. Перестрілки, за якими йшов крок вперед, а з кінця минулого року — блокада Лачинського коридору з боку азербайджанських "активістів-екологів".

По суті, Азербайджан отримав контроль над єдиним шляхом сполучення між Вірменією і Карабахом.

✔️Вірменії, звичайно, доля карабахських вірмен не байдужа, і на переговорах постійно обговорювалося питання їхньої безпеки після тоді ще гіпотетичної реінтеграції з Азербайджаном.

Але при цьому Вірменія не має ресурсів воювати з Азербайджаном. Люди готові гнівно мітингувати біля уряду та російському посольства, але вмирати за НКР бажаючих мало. А перевага Азербайджану у озброєнні та підготовці армії всім зрозуміла.

✔️Вірменія, по суті, живе в оточенні не особливо дружніх країн — Туреччини та Азербайджану. Раніше гарантом її безпеки була росія, але зараз російська армія не може бути гарантом навіть для Москви-Сіті.

А вплив Заходу на Південний Кавказ (поки що?) обмежений.

✔️Ймовірно, фінальною точкою початку операції з примусу "НКР" до капітуляції стали якісь домовленості між путіним та Ердоганом на їх зустрічі на початку вересня.

І росія спокійненько Карабах злила.

✔️У результаті доба бойових дій азербайджанської армії проти карабахських формувань показали її переважну перевагу.

Вірменія, розуміючи свою слабкість, у війну не вписалася, а росія вдала, що завдання її миротворців — спостерігати рідкісні види птахів.

Ось і вся історія.