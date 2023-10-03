Журналіст та блогер Сергій Лямець про долю "Укрінкома"

Немає людини — немає проблеми, казав великий гуманіст Йосип Сталін. Немає компанії — немає відповідальності, знають рейдери. Від початку існування новітньої України, зокрема, саме через банкрутство на державу перекладалися мільярдні борги. Таке може статися і цього разу.

Пару тижнів тому я писав, що колишні власники "Укрінбанку" винні державі мільярди. Але вони вирішили не віддавати жодної копійки. Для цього вони розпочали банкрутство фінансової компанії "Укрінком", яку вони останні сім років називали правонаступницею "Укрінбанку". Зараз у цій історії вирішальний момент.

5 жовтня у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду відбудеться важливе засідання щодо банкрутства "Укрінбанку". Веде справу головуючий суддя Костянтин Огородніков. Команда суддів за його головування має вирішити, чи дозволити зробити компанію "Укрінком" банкрутом. Від цього рішення залежить, чи побачать свої гроші держава та ошукані вкладники "Укрінбанку", загалом десь на 3 млрд грн.

На чиєму боці виявиться суддівська гілка влади? На боці держави чи колишніх власників, які роками уникають повернення грошей вкладникам? Чи проявить Верховний Суд державницьку позицію втретє і остаточно?

Треба визнати, останні сім років державі в судах хронічно не щастило. Потужний НБУ принципово уникав брати участь у судових двобоях, а зусиль Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) було замало. Тому окремі суди працювали на боці колишніх власників "Укрінбанку".

Особливо допомагає колишнім банкірам Господарський суд Луганської області. Там у Клименка, який сам родом з Луганська, все виявилося добре. Не дарма фінкомпанія "Укрінком" зареєстрована саме в Сєвєродонецьку, це дозволяє вести справу про банкрутство в конкретному суді — Господарському суді Луганської області.

Спойлер: якщо Верховний Суд зараз візьме сторону колишніх власників та дозволить "Укрінкому" продовжувати банкрутство, держава програє остаточно. Суди можуть тривати ще років 5-7, бо усі судові справі, які слухаються на теперішній час або виникнуть в майбутньому, повинні будуть розглядатися в рамках справи про банкрутство "Укрінкому". І, важлива деталь, тим самим…Господарським судом Луганської області.

Проте наразі ситуація інша, ніж сім років тому. Дуже схоже, що історія таки складається на користь держави.

Після двох рішень Верховного Суду (у грудні 2019 та липні 2023) Фонд гарантування вкладів почав знов "доганяти" колишніх власників в судах. Зокрема, Верховний Суд двічі підтвердив, що фінансова компанія "Укрінком" не може бути правонаступницею "Укрінбанку", бо в принципі немає такого поняття, як правонаступництво банків. Велика Палата Верховного суду визнала, що єдиною уповноваженою особою, яка має право приймати рішення від імені "Укрінбанку", є Фонд гарантування вкладів.

Справа в тому, що форма регулювання у банка специфічна — не можна просто взяти, і замість банку стати ПАТ, без дозволу та участі регулятора – НБУ, як це зробили колишні власники. Банк є спеціальною фінансовою установою, діяльність якої регулюється спеціальним банківським законодавством. Рішення Великої Палати ВС в силі, і єдиним розпорядником майна "Укрінбанку" може бути Фонд гарантування вкладів.

Тепер вся увага має бути прикута до засідання Касаційного господарського суду Верховного Суду 5 жовтня. Це кульмінаційне судове засідання, яке має вирішити долю "Укрінкому". КГС ВС має поставити жирну крапку у справі.

Якщо він візьме сторону держави (сподіваюся на це), ексвласникам банку доведеться повернути не лише майно банку, а і гроші, які вони роками стягували за кредитами "Укрінбанку". Адже вони через ті самі окремі українські суди тиснули на колишніх клієнтів та змушували їх платити за кредитами, хоча насправді гроші мав акумулювати Фонд гарантування, аби сплатити борги перед бюджетом.

Загалом, за даними Фонду гарантування вкладів, на сьогодні вимоги вкладників "Укрінбанку" сягають майже 3 млрд грн. Це:

- і ті 1,8 млрд грн, які Фонд виплатив вкладникам у межах гарантій, взявши позику у державному бюджеті, та які зараз вкрай потрібні країні в умовах війни;

- і понад 607 млн грн, які досі не отримали вкладники банку за своїми вкладами у понад 200 000 грн.

Проте битву ще не виграно. Навпаки, просто зараз у Господарському суді Луганської області суддя Масловський виконує всі капризи фінкомпанії, і забороняє повертати "Укрінбанк" під контроль держави. Він ігнорує два поспіль рішення Верховного Суду. І це дійсно жахливо, бо виходить, що судді нижчої інстанції забороняють державі претендувати на активи банку, яким держава має управляти. Вони можуть ігнорувати не лише рішення НБУ про ліквідацію банку, яке залишається в силі, а і рішення Верховного Суду, що банк має повернутися до Фонду. Виходить, що Господарський суд Луганської області потужніший за НБУ та Верховний Суд? Він здатний зробити подарунок на 3 млрд грн. Якщо цікаво, ось посилання на ухвалу.

Якщо Верховний Суд раптом дозволить відбутися банкрутству "Укрінкому", держава може назавжди втратити близько 2 млрд грн, а вкладники — свої кошти. Без активів банку їх неможливо повернути. Завадити такому сценарію зможе суспільна увага до цього судового процесу, який вже стає дуже гучним.

Власне фігурант(и) розуміє(ють), що вони намагаються розіграти вдаване банкрутство, і що їхні шанси є доволі примарними. Ось чому що ближче дата суду, тим більше занепокоєння колишніх власників "Укрінбанку". Програш означатиме для них програш усієї війни, яку вони вели останні сім років.

Найцікавіше в цій історії – персони, що беруть участь у подіях. Мова йде про двох ймовірних бізнес-партнерів: Володимира Клименка та Володимира Стельмаха, колишнього голову НБУ. Щодо цього партнерства ви маєте знати, що офіційно його начебто не існує. Тобто, Стельмах офіційно начебто не причетний ані до "Укрінбанку", ані до "Укрінкому". Хоча багато людей на фінансовому ринку впевнені, що він там був і залишається.

І хоча за цей час Верховний суд двічі (у грудні 2019 та у липні 2023) приймав рішення на користь Фонду гарантування, Клименко (і Стельмах, якого начебто немає) продовжували розпоряджатися майном.

Врешті решт, вони вирішили влаштувати банкрутство — за усією логікою, штучне. Наразі в судах компанія Клименка вимагає ліквідувати її, аби остаточно не платити по боргах нікому: ні державі, ні даруй Б-же, вкладникам. Цікаво, що керівники "Укрінкому" багато років до цього заявляли, що фінкомпанія "Укрінком" є правонаступником банку і здатна виконувати свої зобов’язання перед вкладниками. Але тепер "чомусь" компанія йде в банкрутство. Цікаво, чому?

Якщо Касаційний господарський суд Верховного Суду дозволять цьому статися, надії на компенсацію 2 млрд грн залишаться вкрай примарними. А це вже кримінальний злочин, із сумою завданих державі збитків у особливо великих розмірах. Звісно, навіть у такому випадку Фонд продовжить боротися за активи. Але погодьтеся, набагато легше боротися за суцільний комплекс майна, аніж ловити окремо десятки об'єктів, що вже давно змінили своїх власників.

Загалом, у цій історії є дивна річ.

Останні роки "партнерам" неймовірно щастило. Дивіться самі, Ігор Коломойський вже має три підозри. Схоже, він надовго зависне у судах та можливо СІЗО. А ось у колишніх власників "Укрінбанку" поки все "кучеряво". Вони увели колишній "Укрінбанк" з-під носа держави на очах у всієї країни, але продовжують видавати себе за "чесних банкірів". Я вже висловлював припущення, що це, можливо, сталося через професійне походження партнерів "звідти". Але це неточно.

Проте, як ви знаєте, порядок б'є клас. Загалом у світовій практиці боротьба проти держави у несправедливій грі вважається a losing game. Тобто, її неможливо виграти. Колишні власники "Укрінбанку" знають, що ведуть несправедливу боротьбу. Дійсно, НБУ позбавив їх банку, але і вони свого часу не зовсім прозоро отримали його у власність. Тож рахунки зведено, і тепер гра добігає кінця. Сподіваюся, вона завершиться справедливо.

Джерело: Лямець в Facebook