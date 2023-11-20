Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" пояснив, для чого рф використовує дрони

Останнім часом росіяни все активніше застосовують проти України ударні дрони Shahed. Причому атаки за їхньою допомогою стають масованими, тоді як ракети летять досить рідко.

росія явно намагається накопичити ракетний потенціал для завдання ударів по території України. Поки що для того, щоб кошмарити мирне населення, використовує Shahed – як масовіший і дешевший засіб ураження, зокрема об’єктів критичної інфраструктури.

Характер застосування цих дронів, маршрути, якими вони летять, свідчать, що росія шукає слабкі місця у нашій системі ППО. Ворог запускає БПЛА в ті зони, які знаходяться за межами дії наших систем ППО та мобільних груп боротьби з дронами.

Коли потрібний масив інформації буде зібрано, а також накопичено достатній з точки зору противника запас ракет (нагадаю, що темпи виробництва, за різними оцінками, становлять від 2 до 5 різних ракет на добу), тоді може бути завдано масованого ракетного удару. Коли саме це станеться і наскільки масованим він буде – гадати немає сенсу.