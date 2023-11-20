Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" объяснил, для чего рф использует дроны

В последнее время россияне всё активнее применяют против Украины ударные дроны Shahed. Причем атаки с их помощью становятся массированными, тогда как ракеты летят довольно редко.

россия явно пытается накопить ракетный потенциал для нанесения ударов по территории Украины. Пока же для того, чтобы кошмарить мирное население, использует Shahed – как более массовое и более дешевое средство поражения, в том числе объектов критической инфраструктуры.

Характер применения этих дронов, маршруты, по которым они летят, свидетельствуют, что россия ищет слабые места в нашей системе ПВО. Враг запускает БПЛА в те зоны, которые находятся за пределами действия наших систем ПВО и мобильных групп по борьбе с дронами.

Когда нужный массив информации будет собран, а также накоплен достаточный с точки зрения противника запас ракет (напомню, что темпы производства, по разным оценкам, составляют от 2 до 5 различных ракет в сутки), тогда и может быть нанесен массированный ракетный удар. Когда именно это произойдет и насколько массированным он будет – гадать нет никакого смысла.