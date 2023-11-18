Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував нічний удар по Україні

Наліт Shahed-131/136 в ніч проти 18 листопада.

З 38 дронів-камікадзе Shahed-131/136 збито було 29. На Одещині було влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Також у Запорізькій області відзначаються влучання до інфраструктурних об’єктів.

Власне, почалися удари по енергетиці?

Не думаю, що саме вони. Швидше проба пера після тривалого промацування нашого ППО невеликими групами дронів та пусками Х-59, Х-31П.

Також варто відзначити складність і неоднорідність маршруту груп дронів. Розпочавшись після 20:00 17 листопада наліт завершився до 4 ранку 18-го. Тобто, деяким дронам-камікадзе вдавалося досить тривалий час перебувати в повітряному просторі не знищеними, що говорить про проходження їх маршрутів слабозахищеними ділянками, де як була відсутня ешелонована ППО, так і мобільні групи перехоплення в достатній кількості.

Вкотре згадую про Super Tucano і Bell AH-1Z Viper…

Загалом станом на 18 листопада по Україні було застосовано 196 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

Джерело: Telegram Олександра Коваленка