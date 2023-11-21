Блогер і бізнесмен висловився про корупцію в Україні зараз і за минулої влади

3-5% — це пряме якись злидні (нардеп Сергій Лабазюк спробував підкупити топчиновника Мінвідновлення і пообіцяв йому 3-5% "винагороди" за кожне замовлення — прим.ред). Пам’ятаю, за Кучми був чіткий тариф — відкат 5-10%. Працювало як годинник.

За Ющенка корупція децентралізувалася, "тарифна сітка" припинила своє існування, веслували хто скільки міг. Дехто примудрявся брати передоплату 50%, але контракти так і не укладали.

Потім богоносці обрали Януковича, який цей бардак припинив, і весь потужний потік направив до кишень наближених, переважно вихідців з особливого регіону, але не тільки. "Профіт" вставляли у всі потоки. Просадили золотовалютні резерви, змушені були позичати у Путіна в обмін на незалежність.

А потім, рівно 10 років тому, трапився Євромайдан, а за тиждень і Майдан.

І хоч би хто пи**ів про "безпрецедентну корупцію", золоті часи корупції були до 2014 року.