Росіяни скаржаться на якість снарядів із Північної Кореї - Ігаль Левін
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Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів про особливості снарядів із КНДР
Російські пропагандисти публікують скарги на снаряди, передані ЗС РФ із Північної Кореї. Серед особливостей снарядів відносять таке:
- дальність пострілу різних снарядів відрізняється одна від одного, що критично знижує точність вогню;
- артилерійські порохи мають різний колір, що свідчить про різний склад (артилерійські порохи всередині снаряда зображені на фото). У сучасних снарядах вони часто мають форму довгастих стрижнів);
- у різних снарядах може бути різна кількість пороху;
- відзначається розгерметизація корпусів деяких снарядів, що може призвести до потрапляння води всередину;
- у деяких снарядах відсутній розміднювач, що може призвести до заміднення каналу стовбура під час стрільби.
Джерело: повідомлення Левіна в Telegram
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