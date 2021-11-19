Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це

Чи варто вже зараз поринати у передноворічні розпродажі або краще почекати до грудня — розбиралися наші журналісти

Коронавірус примудрився змінити навіть «чорноп’ятничні» традиції. І якщо раніше головний розпродаж року тривав лише 1-3 дні, то в період пандемії він розтягнувся на тижні.

Цього року великі розпродажі стартували практично в усьому світі 11 листопада – у так званий День холостяка. До кінця місяця вони плавно перейдуть у «чорну п’ятницю» і потім трансформуються у різдвяні знижки. Отже, не виключено, що багато товарів просто не дотягнуть до грудня, та й на складах сьогодні не густо. Як ми вже писали раніше, у зв’язку з карантином імпортери вирішили не робити деякі види закупівель, оскільки незрозуміло, як працюватиме торгівля і чи зможе вона все це реалізувати.

Словом, найправильніше в ситуації, що склалася — трохи поквапитися. Про те, що варто купити до Різдва та Нового року вже у «чорну п’ятницю» — у сьогоднішньому матеріалі «Телеграфа».

Подарунки: запасаємось списками та вивчаємо досвід

Незважаючи на те, що дослідження, проведене компанією Picodi, показало падіння інтересу українців до розпродажів Black Friday, особливого вибору, якщо говорити про подарунки, у нас немає. Або купувати зараз, поки розпродаж у самому розпалі, або купувати через місяць, вибираючи з того, що залишилося.

Для багатьох вибір подарунків рідним та близьким – велика проблема. В одних все є, інші хочуть якусь нісенітницю (звісно, на думку дарувальника), третім не догодиш. У такій ситуації фахівці з ведення домашнього бюджету радять складати списки заздалегідь – наприклад, випадково почувши побажання близької людини, або фіксуючи ідеї, що раптово спали на думку.

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Але все це довгострокові стратегії, і в другій половині листопада часу на їхню реалізацію вже немає. Тому можна скористатися підказками – наприклад, статистикою, що найчастіше українці купують у «чорну п’ятницю». За даними того ж дослідження Picodi, найпопулярнішими товарами є одяг та взуття (50%), електроніка та побутова техніка (38%), косметика та парфумерія (25%), товари для дому та саду (19%), спорттовари (17%) ), спідня білизна (13%), ювелірні прикраси (13%).

Якщо навіть після ознайомлення з цим переліком ніяких ідей не виникає, можна відштовхнутися від захоплень, у тому числі й зовсім свіжих. Наприклад, на віддаленні багато хто захопився творчістю – від конструювання моделей літаків до створення картин за номерами.

Оновлення гардеробу: первинна річ, а не розпродаж

Багато хто чекає на зимові розпродажі для того, щоб оновити гардероб. Причому в цей період користується попитом все – від білизни та суконь до черевиків та пуховиків. У середньому знижки у сегменті одягу та взуття у період осінньо-зимових розпродажів становлять 20-30%.

Чому все це варто купити у листопаді, а не у грудні? По-перше, як уже говорилося вище, вибір зараз набагато ширший. По-друге, у «чорну п’ятницю» багато торгових точок дають знижки на весь товар, а в грудні – лише на старі колекції. По-третє, якщо йдеться про те саме новорічне вбрання, у разі невдалого замовлення у покупця залишиться час його повернути або поміняти. У другій половині грудня, коли поштових операторів буде перевантажено, зробити це буде дуже проблематично.

Про те, як на розпродажах тримати себе в руках та не накупити зайвого, сказано чимало. Але багато хто зізнається, що знижки їх буквально ваблять, і втриматися неможливо!

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«Є різниця між «ваблять розпродажі» та «вабить конкретна річ, яка – ура! — зараз із знижкою», — пояснює психолог та НЛП-практик Інна Алексєєнко. — Тобто одна річ, коли ви з радістю купуєте річ, яка вам подобається, зі знижкою. І зовсім інше, коли первинний розпродаж, а не річ. Є стара, але дієва порада: запитуйте себе, чи купили б ви цю річ за повною вартістю, якби у вас було більше грошей?».

Оскільки червоний цінник сильніший за критичне мислення, і покупцеві здається, що річ зі знижкою 70% у будь-якому випадку ідеально впишеться в його гардероб, експерт радить у період розпродажів особливо прискіпливо згадувати, з чим саме з наявного гардеробу нова річ поєднуватиметься.

І ще один аспект. За словами Інни Алексєєнко, чим дешевша річ, тим покупець до неї спочатку більш скептично налаштований. При цьому є великий ризик, що навіть якщо наступного дня він вирішить, що покупка йому не потрібна, йти в магазин і займатися поверненням буде ліньки. І споживач отримає плюс одну річ у шафі з незнятою роками биркою.

Гаджети: перевіряємо історію цін

Побутова техніка та електроніка стабільно входить у топ-3 найпопулярніших товарів, що купуються у період розпродажів. І цьому є кілька логічних пояснень.

По-перше, товари з цієї категорії недешеві, тому знижка навіть у 10-15% виливається в цілком пристойну суму.

По-друге, людям властиво приурочувати такі покупки саме до Нового року. Причому не так вже й важливо, про що йдеться – новий телефон, ноутбук або пральна машина.

І, нарешті, по-третє, дані досліджень показують, що у «чорну п’ятницю» українці найбільше вірять у знижки саме на електроніку та побутову техніку. І недарма: за статистикою найбільші виробники електроніки на час розп’яття чорноп’ятничних роблять знижки в середньому до 25% від стартової ціни товару.

Опитування, про яке йшлося вище, показало: 46% респондентів основним фактором, який схиляє їх на користь покупки в «чорну п’ятницю», називають знижку на бажаний товар. Але при цьому 27% опитаних звертають увагу на маніпуляції з цінами, коли перед початком знижок вартість підвищується, а кожен п’ятий вважає, що у «чорну п’ятницю» магазини роблять знижки лише на нецікавий товар.

Як же зрозуміти, чи не обдурив продавець зі знижками? Головна порада дуже проста: відстежувати цінники за два-три тижні до розпродажу. Якщо ж час уже втрачено, є інші способи. Скажімо, при покупці на торговому майданчику Aliexpress можна скористатися помічником – плагіном AliHelper, який дозволяє відстежити, як останнім часом змінювалася ціна на конкретний товар.

Продукти та алкоголь: робимо запаси до новорічних гулянь

Цікавий факт: продукти входять до топ-п’ятірки товарів, які мають найбільший попит у «чорну п’ятницю» серед українців. А ігристі вина та цукерки в коробках взагалі розлітаються як гарячі пиріжки.

На перший погляд здається, що з покупкою їжі більш ніж за місяць до свята особливо не розженешся — далеко не кожен продукт здатний витримати такий довгий термін. Проте список того, що можна купити заздалегідь, досить широкий. Це ікра, консерви (від зеленого горошку, кукурудзи та солоних огірків до печінки тріски та тунця), сирокопчена ковбаса, майонез, цукор, борошно, сир в упаковці виробника, яйця, цукерки та печиво в коробках, та багато іншого, залежно від переваг конкретної сім’ї. Досвід минулих років показує, що закупівлі продуктів у чорноп’ятничні дні здатні заощадити 25-30% витрат.

А те, що алкоголь на Новий рік вигідно купувати заздалегідь, взагалі ні для кого не секрет. Вже зараз багато торгових мереж готують покупців до приємних сюрпризів, обіцяючи 26 листопада справжній обвал цін на вина та коньяки. Зрозуміло, що наприкінці грудня таких пропозицій не буде.