Клієнти "Ощадбанку" зіштовхнулися із проблемою в оплаті товарів валютою

Конвертація валют може проводитися протягом кількох банківських днів

Клієнт "Ощадбанку" зіткнувся з незвичайною проблемою при валютному розрахунку за товари в інтернеті. Як виявилося, банк, який готується повернути кредитні ставки, провів оплату не відразу, а тому зняв гроші за актуальним на інший день і, очевидно, вже вищим курсом.

Про це незадоволений користувач повідомив на сайті "Мінфін", де вже отримав відповідь від банківських працівників.

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Користувачеві під ніком durisovu вельми не сподобалося обслуговування в "Ощадбанку". На його думку, це абсолютно несправедливо — знімати гроші не в момент їхнього безпосереднього переказу. Через таку ситуацію українець потрапив у неприємну ситуацію, адже його дебетна карта "пішла в мінус".

Слід зазначити, що фахівці "Ощада" не стали зволікати з відповіддю. За їхніми словами, подібні операції є абсолютно законними та, більш того, далеко не новими.

"Валюту конвертується за курсом банку для банківських платіжних карток у день списання, не в день проведення операції", — так звучить офіційна відповідь банку.

Більш багатослівними виявилися інші користувачі сайту, які заявили, що про подібну особливість розрахунку банки навіть вказують у договорах, які з ними укладають клієнти. Тому обурення українця є абсолютно несправедливим — для початку варто почати читати документи, що підписуються з фінансовими установами.

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