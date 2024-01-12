М'ясо за рік подорожчало на 37%: коли ціни стабілізуються

Є певні причини

Експерти українського ринку не прогнозують подальшого здорожчання деяких товарів. Однак ціни на яловичину, свинину та м'ясо птиці за рік постійно змінювались у бік зростання.

В період зі грудня 2022 до 2023 року вартість цієї категорії продуктів зросла на 37%, тобто на 5,7. Про це каже провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець у коментарі для 24 Каналу.

За її словами, найбільше здорожчання відбулось на сало домашнє та свинину, якы вже другий рік ростуть у вартості. Це стало наслідком військових дій на території Україні, а також через зменшення пропозиції товару на ринку.

Як змінилась ціна на м'ясо протягом року

Сало домашнє — його вартість зросла на 37%, тобто до 259 гривень за кіло;

Сало солоне — подешевшало на 7%, тобто до 243,97 гривні за кіло;

Свинина — ціна збільшилась на 27,2%;

Курятина за рік здорожчала на 23,2%;

Гуляш та ребра (яловичина) виросли у вартості на 9,3%.

Як пояснює Копитець, зміни у вартості в бік зростання на м'ясо курки відбувались через збільшення попиту на цей товар.

Водночас ціни на м`ясо у грудні виросли на 3%, адже українці готувались до новорічних свят.

"У січні 2024 року роздрібні ціни на основні види м’яса – яловичина, свинина та м’ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2023 року з незначним коливанням за регіонами", — мовиться на сайті.

Раніше Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" розповіла "Телеграфу", як виросли ціни на деякі овочі з борщового набору та скільки триватиме здорожчання.