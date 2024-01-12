Мясо за год подорожало на 37%: когда цены стабилизируются

Есть определенные причины

Эксперты украинского рынка не прогнозируют дальнейшего удорожания некоторых товаров. Однако цены на говядину, свинину и мясо птицы за год постоянно менялись в сторону роста.

В период с декабря 2022 по 2023 год стоимость этой категории продуктов выросла на 37%, то есть на 5,7. Об этом говорит ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии для 24 Канала.

По ее словам, наибольшее подорожание произошло на домашнее сало и свинину, которые уже второй год растут в стоимости. Это стало следствием военных действий на территории Украины, а также из-за уменьшения предложения товара на рынке.

Как изменилась цена на мясо в течение года

Сало домашнее – его стоимость выросла на 37%, то есть до 259 гривен за кило;

Сало соленое подешевело на 7%, то есть до 243,97 гривны за кило;

Свинина – цена увеличилась на 27,2%;

Курятина за год подорожала на 23,2%;

Гуляш и ребра (говядина) выросли в цене на 9,3%.

Как объясняет Копытец, изменения в стоимости в сторону роста на мясо курицы происходили из-за увеличения спроса на этот товар.

В то же время, цены на мясо в в декабре выросли на 3%, ведь украинцы готовились к новогодним праздникам.

" В январе 2024 года розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина и мясо птицы — останутся на уровне декабря 2023 с незначительным колебанием по регионам ", — говорится на сайте.

Ранее Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" рассказала "Телеграфу", как выросли цены на некоторые овощи из борщового набора и сколько будет продолжаться удорожание.