Цена еще вырастет: почему некоторые овощи из борщового набора стали дороже

Следует готовиться к изменениям на рынке

Некоторые овощи из борщового набора постепенно дорожают в Украине и есть причины, по которым цены точно не будут стоять на месте. Больше всего стоимость поднялась на картофель, а снизилась — на лук.

Как говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" "Телеграфа", картофель, свёкла и капуста стоят на 20% дороже, чем в прошлом. Лук и морковь по сравнению с 2023 годом упали в цене.

По словам Попович, рекордсменом по росту цен стал картофель. С 2023 по 2024 год она подорожала в 3,5 раза и сейчас стоит 14-15,5 гривен за кило. За ней идут свёкла и капуста – подорожали на 20% и их стоимость составляет 10-11 гривен за кило.

А вот морковь и лук радуют украинцев своими ценниками. Пока морковь продается по цене 10-11 гривен, что на 48% дешевле, чем в прошлом году. А стоимость лука на сегодняшний день уменьшилась более чем вдвое и колеблется в пределах 11,5-12,5 гривны за кило.

Увеличение цен на некоторые категории продуктов произошло из-за роста стоимости из-за затрат на хранение и транспортировку, а также повышения тарифов на электроэнергию для производителей и стоимость горючего.

"Если сравнивать цены с предыдущей неделей, ситуация выглядит даже более чем стабильно. Даже по картофелю, который бьет все ценовые рекорды, рост цены был в пределах 1,5%, капуста и морковь подешевели на 5%, а свёкла и лук остались на том же ценовом уровне, что и в последнюю неделю декабря. К концу зимы 2024 года по моему мнению, критического роста цен не ожидается. В зависимости от вида овощей, ценовой рост может быть в пределах 2-7% ", — говорит она.

Однако следует отметить, что прогноз по ценам на эти овощи может быть некорректным и стоимость продуктов может отличаться.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украине молочка, мясо и овощи подорожают в течение зимы.