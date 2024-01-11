Ціна ще зросте: чому деякі овочі з борщового набору стали дорожчими

Варто готуватись до змін на ринку

Деякі овочі з борщового набору поступово дорожчають в Україні і є причини, через які ціни точно не стоятимуть на місці. Найбільше вартість піднялась на картоплю, а знизилась — на цибулю.

Як каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" "Телеграфу", картопля, буряк та капуста коштують на 20% дорожче, аніж торік. Цибуля та морква, порівняно з 2023 роком, впали в ціні.

За словами Попович, рекордсменом по росту цін стала картопля. З 2023 по 2024 рік вона подорожчала в 3,5 раза і наразі коштує 14-15,5 гривень за кіло. За нею йдуть буряк та капуста — здорожчали на 20% і їх вартість складає 10-11 гривень за кіло.

А от морква та цибуля тішать українців своїми цінниками. Наразі морква продається за ціною 10-11 гривень, що на 48% дешевше, аніж минулого року. А вартість цибулі станом на сьогодні зменшилась більш аніж удвічі й коливається в межах 11,5-12,5 гривні за кіло.

Збільшення цін на деякі категорії продуктів відбулось через ріст вартості через витрати на зберігання та транспортування, а також підвищення тарифів на електроенергію для виробників та вартість пального.

"Якщо порівнювати ціни із попереднім тижнем, ситуація виглядає навіть більш ніж стабільно. Навіть по картоплі, яка б1є всі цінові рекорди, зростання ціни було в межах 1,5%, капуста та морква подешевшали на 5%, а буряк та цибуля залишились на тому ж ціновому рівні, що і в останній тиждень грудня. До кінця зими 2024 року на мою думку, критичного зростання цін не очікується. Залежно від виду овочів, цінове зростання може бути в межах 2-7%", — каже вона.

Однак варто зауважити, що прогноз щодо цін на ці овочі може бути не коректним і вартість продуктів може відрізнятись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні молочка, м'ясо та овочі здорожчають протягом зими.